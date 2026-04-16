Летнее кафе снесли в центре Алматы

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, отсутствие разрешительных документов выявлено в ходе внеплановой проверки. В отношении собственника приняты административные меры, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства.

11 февраля Алматинский городской суд оставил решение о сносе без изменений. Демонтаж объекта был выполнен собственником добровольно во исполнение судебного решения.

Накануне в Алматы по решению суда уже начался снос пятиэтажного здания по проспекту Сейфуллина, 348.

Ранее в городе были демонтированы двухэтажная пристройка к кафе по улице Дуйсенова, самовольная торговая пристройка на улице Розыбакиева, крупный объект по улице Циолковского, а также незаконная летняя терраса кафе по улице Розыбакиева и терраса ресторана по улице Кажымукана.