Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Летнее кафе с киосками сносят в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Июня 2023, 10:35
Летнее кафе с киосками сносят в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кафе с торговыми павильонами севернее улицы Толе би, западнее улицы Момышулы сносят по решению суда в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Управления градостроительного контроля, собственник незаконно построил летнее кафе и киоски на землях госфонда, захватив пешеходный тротуар. Ранее участок принадлежал собственнику на праве аренды.

После продолжительных судебных разбирательств Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о сносе самовольных построек и возврате участка в общее пользование. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

photo

«Сегодня начат демонтаж объектов и освобождение пешеходной инфраструктуры», - отметили в управлении градостроительного контроля Алматы.

Ранее в Алматы по решению суда снесли пристройку к жилому дому, ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би, крупный ресторан, а также летние террасы двух кафе.

photo

Алматы   Суды  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО