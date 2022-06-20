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Лесные пожары вынуждают Германию, Грецию и Испанию эвакуировать жителей

Автор:  
Рустем Кожыбаев
20 Июня 2022, 15:07
Лесные пожары вынуждают Германию, Грецию и Испанию эвакуировать жителей

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Лесные пожары вынуждают спасать население в ряде европейских стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Высокая температура и сильный ветер вызвали лесной пожар в 70 км от Берлина. Температура в Германии превысила 38 градусов по Цельсию. Жителям примерно 20 деревень было приказано эвакуироваться, поскольку пожар, который бушует с пятницы, приблизился к их домам. Площадь возгорания распространилась примерно на 100-110 гектаров.

В воскресенье неконтролируемый лесной пожар обнаружен в центральной части Эвии, второго по величине острова Греции. Раздуваемое сильным ветром, пламя распространилось по склонам горного леса в Гайе. Власти приказали эвакуировать деревню Кремастос в качестве меры предосторожности, поскольку пламя приблизилось к некоторым домам на расстояние 800 метров.

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Пожарные в Испании изо всех сил пытались сдержать лесные пожары, которые бушевали в течение нескольких дней в результате сильной жары. Столбики термометров поднялись выше 40 градусов по Цельсию. Наибольший ущерб был нанесен северо-западной провинции Самора, где было выжжено более 25 тыс. гектаров земли.

Лесные пожары также были активны в трех частях северо-восточной Каталонии: в провинциях Лерида и Таррагона, а также в природном парке района Гарраф, к югу от Барселоны.


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