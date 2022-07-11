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Лесные пожары в Португалии: минимум 32 человека пострадали
11 Июля 2022 04:05

Лесные пожары в Португалии: минимум 32 человека пострадали

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 32 человека пострадали в результате лесных пожаров в Португалии. Полторы тысячи пожарных уже несколько дней пытаются потушить пламя в центре и на севере страны, но огонь так и не удалось взять под контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Жителей нескольких деревень пришлось эвакуировать.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время температура воздуха поднимется до 45°C, что увеличит риск новых возгораний.


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