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Лесные пожары в Испании уничтожили почти 250 тыс. гектаров угодий
16 Августа 2022 06:35

Лесные пожары в Испании уничтожили почти 250 тыс. гектаров угодий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Странах Старого Света не прекращается борьба с лесными пожарами. В Испании ее осложняют высокие температуры и сильный, порой меняющий направление ветер. В этом году огненная стихия уничтожила в королевстве почти 250 тыс. гектаров угодий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В провинции Аликанте пламя пока не удается взять под контроль. К тушению очагов возгораний присоединились военные, задействована техника.

Пожар недалеко от населенного пункта Валь-де-Эбо уничтожил 3,5 тыс. гектаров леса. В минувшие выходные из опасных мест были эвакуированы 1200 человек. Свыше 1,5 тыс. жителей покинули свои дома в районе муниципалитета Аньон-де-Монкайо в провинции Сарагоса.

Когда люди возвращаются к своим жилищам, перед ними предстает постапокалиптический пейзаж. Так случилось и с Клодин Госс, которая была эвакуирована из Белан-Белье, расположенном во французском департаменте Жиронда.

«Очень печально видеть такой пейзаж, всю эту природу, цветы. Это крайне досадно. Но нам еще повезло, потому что я думаю о тех, кто потерял свои дома», - говорит Клодин Госс.

Пожары множатся по всей Европе, затрагивая даже такие холодные страны, как Великобритания. В понедельник в графстве Суррей сгорел дом. Пожарные едва успели спасти животных. В Суррее, где долго стояла жара, теперь ожидают дожди с грозами.

Грозовое предупреждение будут действовать до 17 августа.


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