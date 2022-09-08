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Лесные пожары тушат в турецком Мерсине

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Сентября 2022, 06:23
Лесные пожары тушат в турецком Мерсине

МЕРСИН. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - К тушению огня в районе Гюльнар привлекли авиацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

В провинции Мерсин на юге Турции продолжаются мероприятия по тушению лесных пожаров. Местных жителей эвакуировали.

Огонь охватил часть лесных массивов у населенного пункта Карадере района Гюльнар. Причины возгорания пока не установлены.

В ликвидации пожара задействованы три вертолета. Бригады пожарных пытаются локализовать очаги возгорания.


В августе лесные пожары охватили Испанию, уничтожив 250 тыс. гектаров угодий. В начале осени крупные пожары начались в Северной Калифорнии. По данным американских телеканалов, возгорание происходит в округе Сискию. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в данном округе, где в результате пожара пострадали несколько мирных жителей.

Фото: aa.com.tr

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