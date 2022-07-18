Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Лесные пожары продолжаются в Марокко
18 Июля 2022 21:50

Лесные пожары продолжаются в Марокко

РАБАТ. КАЗИНФОРМ – Лесные пожары охватили северные районы североафриканского государства и затронули территории провинций Лараш, Уаззан, Таза и Тетуана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Общая площадь возгорания составила 4660 гектаров, половина затронутых пожарами территорий приходится на провинцию Лараш. Как сообщается, стихия унесла жизнь одного человека.

Пожары продолжаются уже несколько дней в лесных районах на севере Марокко. Для их тушения привлечены и мобилизованы сотни пожарных и солдат.

На помощь в тушении пожаров в Ксар-эль-Кебире, одном из самых труднодоступных регионов страны, направлены военные.

По данным местных властей, из 19 сел региона эвакуировано более 1320 семей.

Сотни гектаров леса были также уничтожены в соседних провинциях Уаззан, Тетуан и Таза.

Для борьбы со стихией мобилизованы группы наземного реагирования, в которые вошли подразделения Королевских вооруженных сил, Королевской жандармерии, сотрудники гражданской защиты, служб водоснабжения и лесоводства. Также задействованы волонтеры-добровольцы из числа местных жителей.

Значительно усложняют тушение пожара сильный ветер, а также высокая температура воздуха, доходящая до 40 градусов по Цельсию.

В последние дни в Марокко наблюдается резкое повышение температуры воздуха, приближающейся к отметке в 45 градусов по Цельсию.

Также отмечается, что по другую сторону Гибралтарского пролива пожары бушуют и в Южной Европе — от Испании и Португалии до Франции и Греции.

Фото: AlJazeera.


Новости по теме
Зубров выпустили в заповедные леса английского графства Кент
Египетский фунт упал до рекордно низких значений с 2016 года по отношению к доллару США
Евросоюз закупает дополнительные дозы вакцин против оспы обезьян
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Египетский фунт упал до рекордно низких значений с 2016 года по отношению к доллару США
Зубров выпустили в заповедные леса английского графства Кент
Евросоюз закупает дополнительные дозы вакцин против оспы обезьян
«Длинные» выходные привели к большому количеству жертв на дорогах Турции
Гана подтвердила два случая смертоносного вируса Марбург
Полицейский спас из пожара пожилую женщину в Туркестанской области
Около 7 тыс. новых случаев заболевания КВИ выявлено в Сингапуре
Пункты массовой вакцинации от оспы обезьян открыли в Нью-Йорке
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в Алматы и Актобе
2 Восемь человек погибли в ДТП на объездном шоссе Уральска
3 Нур-Султан приблизился к «желтой» зоне по распространению COVID-19
4 Стали известны новые подробности дела Кайрата Сатыбалды и Кайрата Боранбаева
5 Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев уступил в финале домашнего турнира

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Рахим Ошакбаев
Участие простых казахстанцев в IPO - есть уникальное окно возможностей
Архив