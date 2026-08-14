Лесной пожар в ВКО не могут потушить второй день

В Восточно-Казахстанской области продолжают тушить пожар в Белогорском лесничестве, который начался 13 августа, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

— 2026 года 13 августа в Асу-Булакскомкоммунальном государственном учреждении Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о возгорании в Белогорском лесничестве, — сообщили в Минэкологии РК.

С момента поступления сообщения о двух очагах возгорания к месту происшествия были направлены необходимые силы и средства.

Также к тушению пожара привлечены 172 человека, 36 единиц техники и 3 вертолета. В работах задействованы вертолеты РГКП «Казавиалесоохрана», силы и средства ДЧС и государственных лесохозяйственных учреждений.

— В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации пожара. Ситуация находится на постоянном контроле Минэкологии и природных ресурсов РК, — говорится в сообщении Министерства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за 13 августа вспыхнули восемь лесных пожаров.