Лесной пожар в Испании охватил около 330 гектаров

Лесной пожар, вспыхнувший в пятницу, 12 июня, в приходе Эрбон в Падроне (Ла-Корунья) в Испании, все еще не взят под контроль и уже уничтожил около 330 гектаров. Власти ввели второй, повышенный уровень тревоги, жители примерно десяти домов эвакуированы, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Пожар был зафиксирован в пятницу в 16:01 в приходе Эрбон в муниципалитете Падрон и продолжает распространяться. Согласно последним официальным оценкам, огонь уже охватил около 330 гектаров, и эта цифра в последние часы неуклонно растет.

Мэр Падрона Анхо Рей Арка подтвердил, что огонь вышел за пределы муниципалитета и перешёл на территорию Тео, продвигаясь в направлении Вилар-ду-Бишпу. Переход пожара на второй муниципалитет осложняет координацию работ и расширяет зону риска для населения.

Поселок Крушейрас-де-Абайшо полностью эвакуировали, поскольку под угрозой оказались десять домов.

Ветер и жара осложняют тушение

Хотя утром в субботу казалось, что пожар близок к стабилизации, высокие температуры, превышающие 30 °C, и сильный ветер в течение дня вновь осложнили обстановку.

Возобновление одного из фронтов пожара вынудило усилить группировку сил по его тушению. В операции задействованы технические специалисты, лесная охрана, наземные бригады, автоцистерны и тяжелая техника, а также авиация, работу которой координируют правительство Галисии и министерство экологического перехода, направившее самолеты-амфибии и вертолет.

В качестве дополнительной меры Гражданская гвардия сообщила в службу 112 о перекрытии движения на двух участках дорог: от прихода Каркассия до Падрона и от Вилар-ду-Бишпу до Лампая в муниципалитете Тео.

Пострадавших нет, но действует режим максимальной готовности

Пока власти не сообщают о пострадавших и поврежденных домах, однако близость огня к нескольким населенным пунктам заставляет держать уровень тревоги высоким. Ведомство по вопросам сельских территорий (Consellería do Medio Rural) активировало в профилактических целях чрезвычайный режим второго уровня как меру защиты населения.

Этот пожар разворачивается на фоне растущей обеспокоенности лесными пожарами в Галисии. Правительство автономии (Xunta) установило для 2026 года период высокого риска лесных пожаров с 1 июля по 30 сентября, хотя возможность включить в него и октябрь остаётся открытой.

Антипожарный план Галисии на этот год Pladiga ставит цель не допустить выгорания более 29 207 гектаров за весь сезон, с учетом последствий прошлого года, — планку, которую один лишь пожар в Падроне уже заметно снижает.

Ранее сообщалось о том, что пожар в порту Эквадора повредил 14 рыбацких лодок и 21 катер.