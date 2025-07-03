Лесной пожар охватил турецкий курорт Чешме

Огонь стремительно распространился по пересеченной местности, вплотную подойдя к жилым районам и туристической инфраструктуре.

Согласно сообщениям местных властей, пламя охватило значительную площадь лесного массива, а сильный ветер способствует его дальнейшему распространению. Уже эвакуированы жители трех населенных пунктов, находящихся в зоне наибольшей опасности.

Пожарные и спасательные службы Турции ведут активную борьбу с огнем, задействованы десятки пожарных машин, наземная техника и авиация, включая вертолеты и самолеты-амфибии. Также к операции привлечены сотрудники жандармерии и добровольцы.

По словам очевидцев, столбы дыма видны за десятки километров, а в воздухе ощущается едкий запах гари. Туристы, находящиеся в регионе, предупреждены об угрозе, некоторые отели начали частичную эвакуацию.

Причины возгорания пока неизвестны. Власти рассматривают как природные, так и человеческие факторы. На месте работают следственные группы уполномоченных органов.

Министерство лесного и сельского хозяйства Турции призвало жителей и гостей региона соблюдать осторожность, не приближаться к очагам возгорания и следить за официальными сообщениями.

Ситуация остается напряженной. Власти делают все возможное, чтобы локализовать пожар и предотвратить его распространение на жилые кварталы и туристические объекты.

В данное время на автотрассе «Измир-Чешме» перекрыто движение в направлении Чешме — в районе пунктов оплаты Зейтинлер и в направлении Измира — в районе пунктов оплаты Алачаты.

Также на старой дороге Чешме движение автотранспорта запрещено от Чешме в сторону Урлы — в районе водохранилища Кутлу Акташ, а от Урлы в сторону Чешме — в районе развязки Зейтинлер.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в Измире в результате пожаров серьезно пострадали 110 жилых домов и 2 коммерческих помещения. В Биледжике — 69 жилых домов, 3 коммерческих помещения. В Манисе — 5 жилых домов.

— В рамках оказания помощи пострадавшим от пожаров на жилье, переезд и имущество было выделено в общей сложности 21 603 400 турецких лир (около $550 тыс.) для указанных регионов, — добавил министр.

Ранее мы писали о том, что в Турции потушены лесные пожары в ряде регионов. Однако из-за высокой температуры воздуха пожароопасная ситуация сохраняется.