Лесной пожар на юге Франции уничтожил территорию, превышающую площадь Парижа

Лесной пожар быстро распространяется в средиземноморском регионе недалеко от границы с Испанией в регионе Од, где расположены винодельни. В результате пожара погиб один человек. Еще 13 человек, включая 11 пожарных, получили ранения. Один человек, которого изначально считали пропавшим без вести, был найден и находится в безопасности.

По данным местных властей, огнем охвачено более 13 тысяч гектаров, что намного превышает площадь Парижа. Жаркая, сухая и ветреная погода затрудняет тушение пожара.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру встретился в среду с пожарными и жителями Сен-Лоран-де-ла-Кабрерисс, где расположен командный пункт пожарной службы.

Министерство окружающей среды сообщило, что в этом месяце в регионе Од наблюдается засуха, в связи с чем были введены ограничения на использование воды. Отсутствие осадков в последние месяцы способствовало распространению огня.

Это самый крупный лесной пожар во Франции за лето, где уже зафиксировано около 9000 пожаров, в основном вдоль побережья Средиземного моря.

Этим летом в Южной Европе произошло несколько крупных пожаров. Ученые предупреждают, что изменение климата усиливает частоту и интенсивность жары и засухи, делая регион более уязвимым к лесным пожарам.

По данным Службы за наблюдениями изменения климата Евросоюза "Коперник", Европа является континентом, который нагревается быстрее всего в мире: с 1980-х годов температура здесь повышается в два раза быстрее среднего мирового показателя.

