Лесной пожар на юге Франции уничтожил территорию, превышающую площадь Парижа
На юге Франции разгорелся крупнейший за это лето лесной пожар. Власти назвали его «катастрофой беспрецедентного масштаба», передает Kazinform со ссылкой на France 24.
Лесной пожар быстро распространяется в средиземноморском регионе недалеко от границы с Испанией в регионе Од, где расположены винодельни. В результате пожара погиб один человек. Еще 13 человек, включая 11 пожарных, получили ранения. Один человек, которого изначально считали пропавшим без вести, был найден и находится в безопасности.
По данным местных властей, огнем охвачено более 13 тысяч гектаров, что намного превышает площадь Парижа. Жаркая, сухая и ветреная погода затрудняет тушение пожара.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру встретился в среду с пожарными и жителями Сен-Лоран-де-ла-Кабрерисс, где расположен командный пункт пожарной службы.
Министерство окружающей среды сообщило, что в этом месяце в регионе Од наблюдается засуха, в связи с чем были введены ограничения на использование воды. Отсутствие осадков в последние месяцы способствовало распространению огня.
Это самый крупный лесной пожар во Франции за лето, где уже зафиксировано около 9000 пожаров, в основном вдоль побережья Средиземного моря.
Этим летом в Южной Европе произошло несколько крупных пожаров. Ученые предупреждают, что изменение климата усиливает частоту и интенсивность жары и засухи, делая регион более уязвимым к лесным пожарам.
По данным Службы за наблюдениями изменения климата Евросоюза "Коперник", Европа является континентом, который нагревается быстрее всего в мире: с 1980-х годов температура здесь повышается в два раза быстрее среднего мирового показателя.
