    03:03, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лесное хозяйство и село подключили к интернету в области Абай

    В Бескарагайском районе запущена сеть мобильного интернета 4G в двух населенных пунктах, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    Кадр из видео

    Высокоскоростной интернет стал доступен в лесном хозяйстве «Морозов» Ерназарского сельского округа и в селе Кара-Мырза Канонерского сельского округа.

    Для населенных пунктов с общей численностью около 550 человек подключение к современным цифровым технологиям имеет большое значение. Особенно значимым это событие стало для работников лесного хозяйства, где наличие высокоскоростного интернета способствует оперативности и повышению эффективности рабочих процессов, отметили в акимате.

    В ведомстве сообщили, что до конца года планируется подключить к интернету села Емелтау и Карагаш Аягозского района, Кызылкесик, Киндикти и Уштобе Аксуатского района, а также село Жарык Жарминского района.

    В целом, с начала года в селе Борили Абайского района и в заповеднике Жидебай установлены антенно-мачтовые сооружения, и запущен интернет. Кроме того, в области Абай 26 малонаселенных сел обеспечены интернетом со скоростью 50 Мбит/с с использованием спутниковой технологии OneWeb.

    Ранее сообщалось, что к интернету до конца 2025 года подключат десять сел в области Абай.

    Наталья Мосунова
    Автор
