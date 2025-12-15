Лесное хозяйство и село подключили к интернету в области Абай

Высокоскоростной интернет стал доступен в лесном хозяйстве «Морозов» Ерназарского сельского округа и в селе Кара-Мырза Канонерского сельского округа.

Для населенных пунктов с общей численностью около 550 человек подключение к современным цифровым технологиям имеет большое значение. Особенно значимым это событие стало для работников лесного хозяйства, где наличие высокоскоростного интернета способствует оперативности и повышению эффективности рабочих процессов, отметили в акимате.

В ведомстве сообщили, что до конца года планируется подключить к интернету села Емелтау и Карагаш Аягозского района, Кызылкесик, Киндикти и Уштобе Аксуатского района, а также село Жарык Жарминского района.

В целом, с начала года в селе Борили Абайского района и в заповеднике Жидебай установлены антенно-мачтовые сооружения, и запущен интернет. Кроме того, в области Абай 26 малонаселенных сел обеспечены интернетом со скоростью 50 Мбит/с с использованием спутниковой технологии OneWeb.

Ранее сообщалось, что к интернету до конца 2025 года подключат десять сел в области Абай.