Десять сел в области Абай подключат к Интернету до конца года

Как отметил аким, в регионе ведется системная работа по развитию технологий искусственного интеллекта, их внедрению в различные сферы и совершенствованию цифровой инфраструктуры.

В рамках «Дорожной карты» по развитию программы «Умный город» в городе Семей планируется реализовать 27 проектов с целью повышения качества жизни граждан и автоматизации городских процессов. Из них уже запущены семь.

Совместно с Министерством по цифровому развитию и искусственному интеллекту разрабатывается ряд проектов с применением новых технологий. Среди них — система онлайн-управления очередями для Центра мобильности труда, голограммы священных мест области Абай, СРM-система, бот-посредник «Делдал-бот», проект AssylAI, портал Jidek.kz для поиска вакансий и трудоустройства, а также впервые на республиканском уровне запущенный автоматизированный портал sanminimum.kz.

Одним из ключевых условий эффективного внедрения ИИ является обеспечение качественного доступа к интернету.

— В рамках этой цели к концу года 10 сельских населенных пунктов будут подключены к интернету. С 2026 года планируется подключить к волоконно-оптической линии связи 179 сёл и 343 социальных объекта области. Кроме того, акционерное общество «Jusan Mobile» намерено подключить 26 удалённых сёл с использованием спутниковой технологии OneWeb, — сообщил Берик Уали.

В результате ожидается, что к 2026 году уровень доступности интернета в сельских населенных пунктах области Абай достигнет 96%. Также строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль республиканских и областных автодорог планируется полностью завершить к 2027 году.

