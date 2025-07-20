Лесные пожары в Канаде уничтожили территорию размером с Хорватию
В общей сложности в этом году в Канаде вспыхнули уже около 3000 лесных пожаров, из которых примерно 560 все еще бушуют, рассказали в Министерстве природных ресурсов Канады, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Всего сгорели более 5,5 млн гектаров леса.
На западе страны из опасных районов эвакуированы тысячи человек. Оттава обратилась за международной помощью. Сейчас в Канаде работают 533 пожарных из США, Новой Зеландии, Австралии, Коста-Рики и Мексики.
Сильные лесные пожары вызваны засухой и высокими температурами, которые регистрируются этим летом в Канаде. В последние годы климат в стране теплеет как минимум вдвое быстрее, чем в среднем по планете. Из-за этого зимы становятся мягче и короче, снега выпадает меньше, а летняя жара наступает раньше, что способствует возникновению пожаров.
В конце мая этого года в канадской провинции из-за лесных пожаров объявили режим ЧП.
Сообщалось, что дым от пожаров распространился на тысячи километров, значительно ухудшив качество воздуха в США и некоторых регионах Европы.