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    11:39, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Лесные пожары в Канаде уничтожили территорию размером с Хорватию

    В общей сложности в этом году в Канаде вспыхнули уже около 3000 лесных пожаров, из которых примерно 560 все еще бушуют, рассказали в Министерстве природных ресурсов Канады, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    лесные пожары
    Фото: Global Look Press/BC Wildfire Service

    Всего сгорели более 5,5 млн гектаров леса.

    На западе страны из опасных районов эвакуированы тысячи человек. Оттава обратилась за международной помощью. Сейчас в Канаде работают 533 пожарных из США, Новой Зеландии, Австралии, Коста-Рики и Мексики.

    Сильные лесные пожары вызваны засухой и высокими температурами, которые регистрируются этим летом в Канаде. В последние годы климат в стране теплеет как минимум вдвое быстрее, чем в среднем по планете. Из-за этого зимы становятся мягче и короче, снега выпадает меньше, а летняя жара наступает раньше, что способствует возникновению пожаров.

    В конце мая этого года в канадской провинции из-за лесных пожаров объявили режим ЧП.

    Сообщалось, что дым от пожаров распространился на тысячи километров, значительно ухудшив качество воздуха в США и некоторых регионах Европы.

    Теги:
    Канада Лесные пожары
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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