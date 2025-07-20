Лесные пожары в Канаде уничтожили территорию размером с Хорватию

Всего сгорели более 5,5 млн гектаров леса.

На западе страны из опасных районов эвакуированы тысячи человек. Оттава обратилась за международной помощью. Сейчас в Канаде работают 533 пожарных из США, Новой Зеландии, Австралии, Коста-Рики и Мексики.

Сильные лесные пожары вызваны засухой и высокими температурами, которые регистрируются этим летом в Канаде. В последние годы климат в стране теплеет как минимум вдвое быстрее, чем в среднем по планете. Из-за этого зимы становятся мягче и короче, снега выпадает меньше, а летняя жара наступает раньше, что способствует возникновению пожаров.

В конце мая этого года в канадской провинции из-за лесных пожаров объявили режим ЧП.

Сообщалось, что дым от пожаров распространился на тысячи километров, значительно ухудшив качество воздуха в США и некоторых регионах Европы.