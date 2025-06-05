РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:40, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Канаду охватили пожары: десятки тысяч жителей эвакуированы

    С наступлением сезона лесных пожаров в Канаде резкий рост количества и интенсивности возгораний, особенно в провинциях Саскачеван, Манитоба и Онтарио, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аномальная жара вызвала лесные пожары в Канаде: есть погибшие
    Фото: кадр из видео

    По данным Канадского межагентского центра лесных пожаров, в стране бушуют более 200 пожаров, из которых более половины признаны неконтролируемыми. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 1,5 миллиона гектаров, а количество эвакуированных превысило 32 000 человек. Основной причиной масштабных возгораний стали сухие погодные условия и высокие температуры, связанные с изменением климата.

    Дым от канадских лесных пожаров распространился на значительные расстояния, ухудшая качество воздуха в США и Европе.

    За последние недели спутниковые данные подтвердили, что дым от канадских лесных пожаров пересек Атлантику и достиг Европы. Первоначальный шлейф достиг Средиземного моря еще в середине мая, дым был зафиксирован в Греции и Восточном Средиземноморье. Более крупный шлейф появился в конце мая и 1 июня достиг северо-западной Европы, а в ближайшие дни ожидается дальнейшее распространение дыма.

    Прогнозы предполагают, что хотя эти шлейфы в основном возникают на больших высотах и вряд ли существенно повлияют на качество приземного воздуха, они все равно могут привести к туманному небу.

    Напомним, что в канадской провинции из-за лесных пожаров объявили режим ЧП.

    Ранее сообщалось, что в результате сильных ливней, обрушившихся на турецкий город Трабзон, произошло масштабное наводнение. Ведутся поиски 72-летнего жителя, которого, как предполагается, унесло потоком воды.

    Теги:
    Канада Эвакуация Лесные пожары Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
    Сейчас читают