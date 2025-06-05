Канаду охватили пожары: десятки тысяч жителей эвакуированы

По данным Канадского межагентского центра лесных пожаров, в стране бушуют более 200 пожаров, из которых более половины признаны неконтролируемыми. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 1,5 миллиона гектаров, а количество эвакуированных превысило 32 000 человек. Основной причиной масштабных возгораний стали сухие погодные условия и высокие температуры, связанные с изменением климата.

Дым от канадских лесных пожаров распространился на значительные расстояния, ухудшая качество воздуха в США и Европе.

За последние недели спутниковые данные подтвердили, что дым от канадских лесных пожаров пересек Атлантику и достиг Европы. Первоначальный шлейф достиг Средиземного моря еще в середине мая, дым был зафиксирован в Греции и Восточном Средиземноморье. Более крупный шлейф появился в конце мая и 1 июня достиг северо-западной Европы, а в ближайшие дни ожидается дальнейшее распространение дыма.

Прогнозы предполагают, что хотя эти шлейфы в основном возникают на больших высотах и вряд ли существенно повлияют на качество приземного воздуха, они все равно могут привести к туманному небу.

Напомним, что в канадской провинции из-за лесных пожаров объявили режим ЧП.

Ранее сообщалось, что в результате сильных ливней, обрушившихся на турецкий город Трабзон, произошло масштабное наводнение. Ведутся поиски 72-летнего жителя, которого, как предполагается, унесло потоком воды.