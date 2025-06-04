Сильнейшее наводнение в турецком Трабзоне: один человек пропал без вести

Из-за проливных дождей улицы, дома, предприятия и больницы в городе оказались под водой.

По последним данным, в районе Акчаабат ведутся поиски 72-летнего жителя, которого, как предполагается, унесло потоком воды.

Наиболее пострадал район Беширли, где старая прибрежная дорога полностью ушла под воду. Около 50 автомобилей оказались затоплены, десятки магазинов и офисов повреждены. Власти предупреждают о риске повторных обвалов грунта и оползней.

#Trabzon’da etkili olan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle mağduriyet yaşayanlara geçmiş olsun diliyorum.#yağmur #sel pic.twitter.com/SHlWos93oo — İskender BERBER 🇹🇷 (@Berberiskndr) June 3, 2025

Помимо Трабзона, предупреждение о сильных дождях и возможных стихийных бедствиях (т.н. «желтый код») было объявлено и для соседних провинций Турции – Гиресун, Орду и Ризе.

Bu hafta, Konya, Malatya ve trabzon’da yaşanan sel felaketi. pic.twitter.com/6sxcAaZrny — Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) June 3, 2025

Губернатор Трабзона Азиз Йылдырым сообщил, что всего за несколько часов в отдельных районах выпало более 60 мм осадков. Это вызвало резкий подъем уровня воды. Были частично затоплены также учебные заведения и медицинские учреждения.

Уже начаты работы по оценке ущерба, задействованы представители налоговых и сельскохозяйственных органов.

Trabzon'da sel felaketi: Kayıplar var...



Bir market dakikalar içerisinde sular altında kaldı.pic.twitter.com/qq9q0p01rd — Odatv (@odatv) June 3, 2025

Службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Пока синоптики не прогнозируют обильных осадков, но власти просят сохранять бдительность – особенно жителям, проживающим возле русел рек и оврагов.

Ранее мы писали о том, что у побережья турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера. Один человек погиб и имеются пострадавшие.