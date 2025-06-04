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    13:20, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Сильнейшее наводнение в турецком Трабзоне: один человек пропал без вести

    В результате сильных ливней, обрушившихся на турецкий город Трабзон, произошло масштабное наводнение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Сильнейшее наводнение в турецком Трабзоне: один человек пропал без вести
    Фото: haber.mynet.com

    Из-за проливных дождей улицы, дома, предприятия и больницы в городе оказались под водой.

    По последним данным, в районе Акчаабат ведутся поиски 72-летнего жителя, которого, как предполагается, унесло потоком воды.

    Наиболее пострадал район Беширли, где старая прибрежная дорога полностью ушла под воду. Около 50 автомобилей оказались затоплены, десятки магазинов и офисов повреждены. Власти предупреждают о риске повторных обвалов грунта и оползней.

    Помимо Трабзона, предупреждение о сильных дождях и возможных стихийных бедствиях (т.н. «желтый код») было объявлено и для соседних провинций Турции – Гиресун, Орду и Ризе.

    Губернатор Трабзона Азиз Йылдырым сообщил, что всего за несколько часов в отдельных районах выпало более 60 мм осадков. Это вызвало резкий подъем уровня воды. Были частично затоплены также учебные заведения и медицинские учреждения.

    Уже начаты работы по оценке ущерба, задействованы представители налоговых и сельскохозяйственных органов.

    Службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Пока синоптики не прогнозируют обильных осадков, но власти просят сохранять бдительность – особенно жителям, проживающим возле русел рек и оврагов.

    Ранее мы писали о том, что у побережья турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера. Один человек погиб и имеются пострадавшие.

    Теги:
    Турция Наводнение
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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