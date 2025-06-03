Землетрясение в Турции: один человек погиб, десятки пострадали

О сильных подземных толчках сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD). Землетрясения ощущались в ряде регионов страны, включая популярные курортные зоны.

Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море – в 10,43 км от курортного города Мармарис на глубине почти 68 км. Несмотря на отсутствие серьезных разрушений, толчки вызвали панику среди населения.

По словам губернатора Муглы Идриса Акбийика, пострадали 69 человек. Трагическим последствием стала смерть 14-летнего подростка, скончавшегося в результате панической атаки.

Фото: www.hurriyet.com.tr

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум заверил, что «нет никакой негативной ситуации» с точки зрения разрушений инфраструктуры или угрозы для жизней людей.

Тем не менее, власти продолжают мониторинг региона и призывают граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Спасательные службы и медики приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее мы писали о том, что в результате недавнего землетрясения в Стамбуле были повреждены тысячи зданий и строений, сотни жителей обратились за медицинской помощью.

Позднее после землетрясения в самом крупном мегаполисе Турции Стамбуле резко возрос спрос на безопасное жилье и загородную недвижимость.