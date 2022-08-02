2 Августа 2022 20:20

Леса Франции и Португалии горят из-за новой волны жары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Французским пожарным удалось локализовать пламя в департаменте Гар на юге страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Накануне девять из них пострадали при попытке сдержать огонь, один пожарный получил тяжелые ожоги лица и рук. Его на вертолете доставили в больницу.

Пламя разгорелось в коммуне Обе в воскресенье и уничтожило 370 гектаров леса. Пострадали также два дома, а два ангара и жилой автофургон сгорели дотла. Более 400 пожарных до сих пор остаются в регионе и продолжают бороться с огнем.

В Португалии в воскресенье разгорелся новый лесной пожар примерно в 40 километрах к северу от Лиссабона. Ликвидировать пожар пытаются около 400 пожарных и пять самолетов и вертолетов, но из-за жары сделать это пока не получилось.

Жители региона также пытаются остановить распространение огня, поливая свои сады из шлангов. Из местного дома престарелых пришлось эвакуировать 30 человек.

В США тоже горят леса. Пожар «Маккинни» стал крупнейшим в Калифорнии за этот год. Национальный парк Кламат на границе с Орегоном загорелся в пятницу и за выходные пламя выжгло 21 тыс. гектаров леса.









Фото: ru.euronews.com