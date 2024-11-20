«Леруа Мерлен Казахстан» объявляет о ребрендинге

В рамках ребрендинга будет обновлен визуальный облик гипермаркета в Алматы, включая замену вывесок, интерьера торгового зала и парковок, транспорта, униформы сотрудников и других элементов. Дизайн сайта компании в Казахстане уже изменен в соответствии с новым корпоративным стилем. Ребрендинг магазина будет полностью завершен до конца 2024 года.

Сегодня компания ставит себе задачу завоевать рынок профессиональных клиентов, сохранив при этом лидерство в сегменте B2C и став платформой, которая объединит розничных клиентов и профессионалов в строительстве. Для того, чтобы достичь этой цели, оставаться первыми и отвечать новым вызовам рынка и ожиданиям клиентов, было принято решение о ребрендинге. Смена названия придаст бренду больше актуальности, экспертности, ориентации на профессиональных клиентов и социально-экологическую ответственность.

Фото: пресс-служба Лемáна ПРО

— В этом году мы отмечаем 20 лет с момента открытия первого магазина «Леруа Мерлен» в России и 6 лет работы в Казахстане. В течение этого времени мы непрерывно развивались в сторону экосистемы, появлялись новые вызовы рынка, менялись потребности и ожидания клиентов. Наша амбиция сегодня — стать ведущей платформой по строительству и обустройству дома, объединяющей как розничных клиентов, так и профессионалов в этой области. Мы меняемся, чтобы быть лучше и привлекательнее для всех наших клиентов — розничных и профессиональных. Неизменными при этом остаются наши ценности, корпоративная культура, взаимоотношения с клиентами и партнерами. Мы сохраним и приумножим все, чего достигли за эти годы: качество, сервис, низкие цены, богатый выбор и экологичные товары. Казахстан является для нас одним из важнейших рынков, у нас большие и амбициозные планы развития бизнеса и партнерств здесь, — прокомментировал Карен Нерсесян, директор магазина «Лемáна ПРО» в Казахстане.

Новое название «Лемáна ПРО» (Lemána PRO) отражает ключевые приоритеты компании:

LE — LEADER (фр.) — лидер рынка

Ma — MAISON (фр.) — дом, пространство

Na — NATURE (фр.) — экологическая и социальная ответственность

PRO — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома

Обновленная миссия компании — «Заботимся о доме, думая о будущем» также воплотилась в новом логотипе. Дом символизирует миссию бренда — помогать клиентам строить и улучшать жилье, делая его комфортным, здоровым, долговечным.

Смена бренда никак не повлияет на текущую деятельность компании, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов и работу сотрудников. Никаких организационных изменений и сокращений в связи с ребрендингом в компании не планируется. Магазин, сайт и торговая площадка на Kaspi продолжат свою работу в Республике Казахстан в прежнем режиме.

Компания также продолжит активную деятельность в сфере устойчивого развития. Приоритетные задачи в этом направлении — делать товары и решения для здорового и экологичного образа жизни доступными для каждого, сокращать выбросы парниковых газов, вносить вклад в развитие циклической экономики и выступать надежным партнером для местных сообществ.

Гипермаркет в Алматы был открыт в 2018 году и в этом году отмечает 6-летие. Ежедневно его посещают более 6000 покупателей. Сегодня его ассортимент насчитывает свыше 40 тысяч товаров, 16% из которых составляет продукция локальных производителей. Компания сотрудничает в Республике Казахстан с 600 поставщиками, более 100 из них — местные. В магазине работают около 450 сотрудников. Компания осуществляет доставку в 28 городов Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Лемана ПРО

В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении передать управление компанией в РФ местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в 2023 году. В июне 2024 года менеджмент компании объявил о ребрендинге сети.