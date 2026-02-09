Lenovo и представители Казахстана обсудили внедрение ИИ в образование на форуме BETT

Lenovo, ведущий международный технологический лидер, традиционно принимает участие в форуме и второй год подряд является официальным глобальным партнёром мероприятия по искусственному интеллекту.

В выставочной зоне BETT в этом году Lenovo представила свои новейшие решения для образовательного сектора, а эксперты компании выступили участниками и докладчиками дискуссионной программы мероприятия, интерактивных семинаров, круглых столов и практических занятий.

Фото: Lenovo

Объединённая команда Lenovo EMEA и EECA принимала на своём стенде большую делегацию представителей образовательного сектора из Казахстана и Азербайджана. Деловая программа включала встречи на высшем уровне, а также посещение демонстрационной зоны инновационных решений Lenovo.

На встрече с министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбеком Lenovo и официальные лица других международных технологических компаний обсудили вопросы внедрения современных цифровых решений, искусственного интеллекта, а также инновационных образовательных платформ в систему высшего и послевузовского образования Республики Казахстан.

Фото: Lenovo

На собственном выставочном стенде Lenovo продемонстрировала: ПК Lenovo Aura AI на базе процессоров Intel®; инструменты для совместной работы Lenovo Smart Collaboration для современных гибридных классных комнат; иммерсивные технологии для обучения в смешанной реальности, созданные на основе технологии Meta; классные комнаты с ноутбуками на базе Windows 11 и Chromebook, в том числе новейшие Lenovo Chromebook 100e Gen 5, которые в скором времени будут доступны в Казахстане. Значительная часть стенда была посвящена организации лабораторных пространств и кампусов в вузах.

Образование является стратегическим приоритетом для Lenovo на всех рынках. Компания поступательно реализует взятые на себя обязательства по обеспечению доступности инновационных технологий в этом секторе экономики, оснащению классов и аудиторий передовым оборудованием, ускорению цифровизации операционной деятельности вузов и школ, а также совершенствованию образовательных систем и подходов в соответствии с международными стандартами безопасности и инклюзивности.