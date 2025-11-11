Лекарственное обеспечение казахстанцев обсудят в Правительстве

Одним из основных вопросов повестки станет обеспечение населения лекарственными средствами.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вводятся новые правила ценообразования лекарственных препаратов. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова представила комплекс решений, направленный на повышение доступности медикаментов. В их числе:

снижение предельных цен на лекарства;

переход на электронный формат закупок;

упрощение выхода новых препаратов на рынок Казахстана;

внедрение персонифицированного учета пациентов;

создание отделений госпитальной фармации.

По словам министра, новый порядок регулирования предельных цен распространяется как на препараты, входящие в государственные бесплатные программы ГОБМП и ОСМС, так и на лекарства, реализуемые через оптово-розничную сеть.

— Для бесплатного перечня, предназначенного для амбулаторного и стационарного лечения, предусмотрено снижение цен до 19%, в розничной аптечной сети — до 30%, — отметила Акмарал Альназарова.

Кроме того, Минздрав запускает новый механизм амбулаторного лекарственного обеспечения — сооплату за лекарства. Пилотный проект стартует в 2025 году в Астане.

В министерстве уточнили, что внедрение сооплаты не отменяет существующий порядок получения лекарств по рецепту в поликлиниках.

— Граждане, как и прежде, смогут получать препараты бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Одновременно пациенты получат дополнительную возможность выбрать другой препарат в аптеках, участвующих в системе сооплаты, при этом сохраняя право на получение лекарств без оплаты, — разъяснили в Министерстве здравоохранения.

Сооплата позволит пациентам самостоятельно принимать решение — получать лекарство на бесплатной основе или выбрать более дорогой и современный препарат, взяв на себя часть финансовой ответственности. Подробнее — здесь.

Также на заседании Правительства рассмотрят меры по развитию и цифровизации геологической отрасли и системы недропользования.

Ранее мы сообщали, что с 2026 года в Казахстане приступят к разработке современной карте недр Казахстана. Как сообщал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, на эти цели в текущем году из резерва Правительства выделены средства на подготовку проектно-сметной документации. Карта будет создаваться с использованием данных аэрогеофизики, геохимии и анализа спутниковых снимков.