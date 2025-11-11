РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лекарственное обеспечение казахстанцев обсудят в Правительстве

    Очередное заседание Правительства РК состоится во вторник, 11 ноября, в 10:00, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство РК
    Фото: Агыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Одним из основных вопросов повестки станет обеспечение населения лекарственными средствами.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане вводятся новые правила ценообразования лекарственных препаратов. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова представила комплекс решений, направленный на повышение доступности медикаментов. В их числе:

    • снижение предельных цен на лекарства;
    • переход на электронный формат закупок;
    • упрощение выхода новых препаратов на рынок Казахстана;
    • внедрение персонифицированного учета пациентов;
    • создание отделений госпитальной фармации.

    По словам министра, новый порядок регулирования предельных цен распространяется как на препараты, входящие в государственные бесплатные программы ГОБМП и ОСМС, так и на лекарства, реализуемые через оптово-розничную сеть.

    — Для бесплатного перечня, предназначенного для амбулаторного и стационарного лечения, предусмотрено снижение цен до 19%, в розничной аптечной сети — до 30%, — отметила Акмарал Альназарова.

    Кроме того, Минздрав запускает новый механизм амбулаторного лекарственного обеспечения — сооплату за лекарства. Пилотный проект стартует в 2025 году в Астане.

    В министерстве уточнили, что внедрение сооплаты не отменяет существующий порядок получения лекарств по рецепту в поликлиниках.

    — Граждане, как и прежде, смогут получать препараты бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Одновременно пациенты получат дополнительную возможность выбрать другой препарат в аптеках, участвующих в системе сооплаты, при этом сохраняя право на получение лекарств без оплаты, — разъяснили в Министерстве здравоохранения.

    Сооплата позволит пациентам самостоятельно принимать решение — получать лекарство на бесплатной основе или выбрать более дорогой и современный препарат, взяв на себя часть финансовой ответственности. Подробнее — здесь.

    Также на заседании Правительства рассмотрят меры по развитию и цифровизации геологической отрасли и системы недропользования.

    Ранее мы сообщали, что с 2026 года в Казахстане приступят к разработке современной карте недр Казахстана. Как сообщал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, на эти цели в текущем году из резерва Правительства выделены средства на подготовку проектно-сметной документации. Карта будет создаваться с использованием данных аэрогеофизики, геохимии и анализа спутниковых снимков.

    Теги:
    Правительство РК Лекарства Минздрав РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают