Лекарства на 2027 год начнут закупать раньше срока: что это значит для казахстанцев

Министерство здравоохранения РК совместно с Единым дистрибьютором приступило к закупу лекарственных средств и медицинских изделий на 2027 год, передает агентство Kazinform.

Впервые закупочная кампания стартовала 1 июля 2026 года — на три месяца раньше срока, для стационарной помощи процедуры начались 22 июня.

Ранний старт позволяет заблаговременно заключить договоры с поставщиками, сформировать необходимые запасы и обеспечить поставки в медицинские организации с первых дней 2027 года.

Для подготовки к запуску кампании Министерством здравоохранения была проведена масштабная работа по актуализации нормативно-правовой базы, урегулированию вопросов ценообразования и формированию потребности регионов, управлениями здравоохранения регионов представлены заявки с учетом потребностей медицинских организаций, объемов и графиков поставок.

В 2027 году планируется закупить 2 174 наименования лекарственных средств и медицинских изделий. По сравнению с 2026 годом объем финансирования вырос на 18,17%.

Увеличение финансирования отражает приоритет государственной политики, направленной на обеспечение граждан доступной и качественной медицинской помощью.

В условиях реализации положений новой Конституции РК государство последовательно усиливает социальную направленность системы здравоохранения, обеспечивая необходимыми финансовыми ресурсами программы лекарственного обеспечения населения.

— Благодаря тому, что заявочная кампания была начата Министерством здравоохранения совместно с управлениями здравоохранения еще весной, мы смогли заранее сформировать потребность и приступить к закупкам раньше привычных сроков. Наша главная задача — обеспечить своевременное поступление лекарственных средств и медицинских изделий в медицинские организации и исключить риски перебоев в поставках. Уже в декабре лекарства и медизделия будут распределены по операционным складам, а с начала января 2027 года начнется отгрузка в медицинские организации по всей стране. Такой подход позволяет обеспечить пациентов необходимым лечением с первых дней нового года, — отметил председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нурлыбек Асылбеков.

Заблаговременный запуск закупочной кампании — это часть системной работы Министерства здравоохранения и Единого дистрибьютора по совершенствованию лекарственного обеспечения. Принятые меры позволят повысить качество планирования, обеспечить своевременность поставок и минимизировать риски перебоев в обеспечении пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Казахстанцы в начале года неоднократно жаловались на то, что им приходится часами стоять в очередях за бесплатными лекарствами. Чиновники объясняли большое количество пациентов поздней отгрузкой бесплатных лекарств.