Кокшетауцы часами стоят в очередях за бесплатными лекарствами

Кокшетауцы публикуют в соцсетях возмущения на огромные очереди в аптеках за бесплатными лекарствами.

Большинство жалоб от горожан поступает на социальную аптеку поликлиники «Viamedis», где, по их словам, отпуск лекарств производится очень медленно. Некоторым приходится ожидать жизненно важные препараты часами.

Как пояснили в управлении здравоохранения Акмолинской области, отгрузка бесплатных лекарственных средств в городские поликлиники Кокшетау началась с 14 января.

Фото: Оксана Матасова \ Kazinform

— Во всех поликлиниках усилены работы аптек на период первых объемных поставок бесплатных лекарственных средств. С целью снижения очередности за лекарствами в поликлинике «Viamedis» будет открыто три окошка для выдачи препаратов. Дополнительно будет проработан вопрос в развертывании пунктов выдачи в филиалах ТОО «Viamedis». Данный вопрос на постоянном контроле, — объяснили ситуацию в ведомстве.

Также медики посоветовали акмолинцам в случае проблем с отсутствием препаратов обращаться в службу поддержки пациентов поликлиники или в Call-центр ТОО «СК-Фармация» по бесплатному номеру 1439.

Напомним, еще в декабре пациенты жаловались на отсутствие инсулина в аптеках. Тогда в Минздраве объяснили, что делать пациентам с диабетом.