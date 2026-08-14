Легитимация новой политической архитектуры Казахстана — эксперт из Узбекистана о выборах в Курултай

Предстоящие 23 августа выборы в Курултай следует рассматривать не просто как очередную электоральную кампанию, а как легитимацию новой политической архитектуры Казахстана. Такое мнение в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform высказал узбекский политолог, кандидат философских наук, кавалер медали «ХХ лет Ассамблеи народа Казахстана» Равшан Назаров.

Эксперт привел данные Межпарламентского союза, согласно которым в мире сейчас насчитывается 107 государств с однопалатным парламентом против 82 с двухпалатным.

— Главная задача для Казахстана заключается в следующем — полезно не только копировать конструкцию «одна палата», а адаптировать механизмы, которые позволяют быть эффективным: сильные комитеты, публичность законодательного процесса, реальную конкуренцию партий, парламентский контроль, процедуры защиты меньшинства, — заявил Равшан Назаров.

Он отметил, что предстоящие выборы в Курултай — самое важное политическое событие казахстанского институционального цикла 2026 года.

— Здесь можно выделить четыре функции. Во-первых, легитимационная. Граждане впервые непосредственно формируют новый законодательный институт. Поэтому качество выборов будет определять общественное восприятие всего конституционного преобразования. Во-вторых, партийно-политическая. Если новая система предусматривает пропорциональное представительство, то значение партий возрастает: избиратель голосует не столько за отдельного депутата, сколько за политическую программу и команду. В-третьих, институциональная. Раньше законодательный процесс проходил через Мажилис и Сенат. Теперь значительная часть процедур концентрируется в одном органе. Это потенциально ускоряет принятие законов и устраняет возможность противостояния палат, но одновременно делает особенно важными качество парламентских процедур и механизмы сдержек и противовесов. В-четвертых, кадровая. Первые депутаты Курултая фактически станут «основателями» новой парламентской культуры. От них будет зависеть, превратится ли Курултай преимущественно в орган быстрого принятия государственных решений или станет полноценной площадкой политической дискуссии. Поэтому я бы назвал предстоящие выборы тестом не столько новой Конституции, сколько способности новой политической системы наполнить конституционные нормы реальным содержанием, — подчеркнул спикер.

Отдельно узбекский эксперт затронул тему создания Народного Совета Казахстана — Казақстан Халық Кеңесі, наделенного правом законодательством инициативы. С его слов, здесь происходит более глубокая трансформация, чем простая смена названия. Принципиально новым является предложение предоставить Совету право законодательной инициативы. Это означает переход от консультативно-представительной модели к модели институционального участия в законодательном процессе.

— Именно здесь находится потенциально наиболее интересная сторона реформы. Халық Кеңесі может стать своеобразным мостом между гражданским обществом и однопалатным парламентом. Через представителей этнокультурных объединений, общественные организации, регионы и другие общественные институты законодательный процесс получит дополнительный канал обратной связи. Если Совет сможет самостоятельно вносить законопроекты, обосновывать их, участвовать в парламентских слушаниях и добиваться их рассмотрения Курултаем — это будет действительно новый институт политического участия, — добавил Равшан Назаров.

По мнению эксперта, главный вызов теперь — добиться того, чтобы упрощение институциональной структуры не привело к упрощению политического процесса. Именно поэтому международный опыт Швеции, Дании, Финляндии, Новой Зеландии может быть полезен Казахстану: он показывает, что однопалатность может быть очень эффективной, если она сопровождается сильным парламентом, прозрачным законодательством, реальной политической конкуренцией и развитой системой общественного контроля.

— Для Казахстана 2026 год в этом смысле становится своеобразным «экзаменом на новую политическую архитектуру»: референдум создал ее конституционную основу, выборы в Курултай должны придать ей политическую легитимность, а Халық Кеңесі — обеспечить дополнительный канал общественного участия, — резюмировал Равшан Назаров.

Ранее испанский политолог высказался о создании Курултая.