РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:37, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Легенда казахстанского футбола поможет «Таразу» вернуться в элиту

    Бывший игрок и спортивный директор клуба 36-летний Улан Конысбаев возвращается в команду — опытный полузащитник вновь наденет игровую форму, чтобы принять прямое участие в борьбе за выход в Премьер-лигу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Легенда казахстанского футбола поможет «Таразу» вернуться в элиту
    Фото: ФК «Тараз»

    Решение вернуться в большой футбол Конысбаев принял там же, где он ранее поставил точку в своей игровой карьере. Вернувшись в Тараз в середине 2021 года, уже в начале 2022-го полузащитник официально объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне.

    В прошлом году Конысбаев вновь оказался в системе ФК «Тараз», но уже в административной роли. Его представили в качестве спортивного директора, подчеркнув, что один из самых узнаваемых игроков в истории казахстанского футбола будет помогать клубу вне поля — в вопросах развития и формирования состава.

    Теперь его роль вновь меняется. Опытный полузащитник возвращается в игровую обойму и наденет форму «Тараза», чтобы напрямую усилить команду в решающей части сезона. Основная задача остается прежней — борьба за возвращение в элиту казахстанского футбола.

    Футбольный путь Конысбаева хорошо известен болельщикам. Он является воспитанником таразского футбола и за свою карьеру выступал за ведущие клубы страны — «Астану», «Шахтер», «Кайрат», «Атырау» и «Актобе». В составе национальной сборной Казахстана полузащитник провел более 30 матчей.

    Одним из главных достижений в его карьере стало признание лучшим футболистом чемпионата Казахстана в 2011 году. В разные годы Конысбаев становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

    В клубе рассчитывают, что его опыт, лидерские качества и авторитет помогут команде в ключевых матчах сезона и станут опорой для молодых футболистов.

    Ранее мы рассказывали, что перед ФК «Тараз» поставлена задача вернуться в Премьер-лигу.

    Улан Конысбаев назначен спортивным директором «Тараза».

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Жамбылская область Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают