Легенда казахстанского футбола поможет «Таразу» вернуться в элиту

Решение вернуться в большой футбол Конысбаев принял там же, где он ранее поставил точку в своей игровой карьере. Вернувшись в Тараз в середине 2021 года, уже в начале 2022-го полузащитник официально объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне.

В прошлом году Конысбаев вновь оказался в системе ФК «Тараз», но уже в административной роли. Его представили в качестве спортивного директора, подчеркнув, что один из самых узнаваемых игроков в истории казахстанского футбола будет помогать клубу вне поля — в вопросах развития и формирования состава.

Теперь его роль вновь меняется. Опытный полузащитник возвращается в игровую обойму и наденет форму «Тараза», чтобы напрямую усилить команду в решающей части сезона. Основная задача остается прежней — борьба за возвращение в элиту казахстанского футбола.

Футбольный путь Конысбаева хорошо известен болельщикам. Он является воспитанником таразского футбола и за свою карьеру выступал за ведущие клубы страны — «Астану», «Шахтер», «Кайрат», «Атырау» и «Актобе». В составе национальной сборной Казахстана полузащитник провел более 30 матчей.

Одним из главных достижений в его карьере стало признание лучшим футболистом чемпионата Казахстана в 2011 году. В разные годы Конысбаев становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

В клубе рассчитывают, что его опыт, лидерские качества и авторитет помогут команде в ключевых матчах сезона и станут опорой для молодых футболистов.

