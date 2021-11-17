Ледовый дворец и школу-интернат «Дарын» строят в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в очередной раз объехал город, чтобы ознакомиться с ходом строительства ряда объектов и работами по благоустройству города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В первую очередь глава региона побывал на территории «зеленого пояса» и озера Шага, в направлении аэропорта. Затем Умирзак Шукеев осмотрел ряд объектов строительства, имеющих важное значение для развития Туркестана. Один из них - здание для зимних видов спорта. Строительство Ледового дворца началось в августе этого года. Общая площадь 1,92 гектара, площадь застройки 4160,9 квадратных метра. Подрядчик ТОО «Integra Construction Kz». Заложен фундамент и ведутся работы по возведению первого этажа. Впервые в истории Туркестана будет создана возможность профессионально заниматься зимними видами спорта.

Побывав на строительной площадке школы-интерната «Дарын», он отметил, что объекты должены быть сданы своевременно и качественно. Строительство школы на 700 ученических мест и общежития на 500 мест ведут 70 рабочих ТОО «ГК Технострой сервис». Строительные работы начались в апреле этого года. Объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

Также в Туркестане идет строительство областной станции скорой помощи на 25 бригад. Подрядная организация ТОО «А-Спецстрой» ведет строительство согласно намеченному плану. В административном здании уже ведутся внутренние отделочные работы. Также воздвигнуты стены гаража на 25 карет скорой помощи, автомойки и автомастерской.

Умирзак Шукеев, отметив важность каждого объекта для области, поручил подрядчикам и ответственным руководителям выполнить работу качественно. Строительство объектов находится под строгим контролем у руководства города.