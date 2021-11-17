Ледовый дворец и школу-интернат «Дарын» строят в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в очередной раз объехал город, чтобы ознакомиться с ходом строительства ряда объектов и работами по благоустройству города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
В первую очередь глава региона побывал на территории «зеленого пояса» и озера Шага, в направлении аэропорта. Затем Умирзак Шукеев осмотрел ряд объектов строительства, имеющих важное значение для развития Туркестана. Один из них - здание для зимних видов спорта. Строительство Ледового дворца началось в августе этого года. Общая площадь 1,92 гектара, площадь застройки 4160,9 квадратных метра. Подрядчик ТОО «Integra Construction Kz». Заложен фундамент и ведутся работы по возведению первого этажа. Впервые в истории Туркестана будет создана возможность профессионально заниматься зимними видами спорта.
Побывав на строительной площадке школы-интерната «Дарын», он отметил, что объекты должены быть сданы своевременно и качественно. Строительство школы на 700 ученических мест и общежития на 500 мест ведут 70 рабочих ТОО «ГК Технострой сервис». Строительные работы начались в апреле этого года. Объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году.
Также в Туркестане идет строительство областной станции скорой помощи на 25 бригад. Подрядная организация ТОО «А-Спецстрой» ведет строительство согласно намеченному плану. В административном здании уже ведутся внутренние отделочные работы. Также воздвигнуты стены гаража на 25 карет скорой помощи, автомойки и автомастерской.
Умирзак Шукеев, отметив важность каждого объекта для области, поручил подрядчикам и ответственным руководителям выполнить работу качественно. Строительство объектов находится под строгим контролем у руководства города.
- Аким Алматы сообщил об открытии движения по развязке на Кульджинском тракте
- Без электроснабжения частично остаются 40 населенных пунктов Туркестанской области
- Глава Антикора встретился с активом Туркестанской области
- Свыше 20 тысяч человек стоят в очереди на земельные участки в Семее
- Из-за непогоды жителям Туркестанской области рекомендуют не выезжать в дорогу
- Похитившая скот на 25 млн тенге преступная группа наказана в Сарыагаше
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана