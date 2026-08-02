Ледники сокращаются, требования растут: как Жетысу спасает поливную воду

Несмотря на то, что область Жетысу остается одним из самых водообеспеченных в Казахстане, специалисты предупреждают: сокращение площади ледников, питающих местные реки, постепенно меняет привычный водный баланс. Пока нынешний поливной сезон проходит без серьезных рисков, однако в долгосрочной перспективе главным вызовом становится уже не наличие воды, а эффективность ее использования. Корреспондент агентства Kazinform выяснил, как регион готовится к новым климатическим условиям и хватит ли аграриям поливной воды.

По словам заместителя директора филиала РГП «Казводхоз» по области Жетысу Бакыта Абишева, все 12 основных рек региона берут начало в горах, поэтому сокращение ледников напрямую отражается на их водности.

Айгерим Коппаева/Kazinform

— Из года в год сокращаются объемы ледников. Соответственно уменьшается и уровень воды в реках. В период вегетации при нехватке воды крестьянские хозяйства рискуют потерять часть урожая. Понимая эти риски, сами фермеры постепенно переходят на водосберегающие технологии, — отметил он.

При этом нынешний сезон складывается значительно благоприятнее прошлогоднего.

— Погода остается нестабильной: осадков немного, днем стоит сильная жара, ночью температура заметно снижается. Однако сейчас воды в реках примерно на 20 процентов больше, чем в прошлом году, — сообщил Бакыт Абишев.

По словам специалистов, это позволяет обеспечить текущие потребности сельхозпроизводителей. Однако отдельный благоприятный по водности сезон не меняет общей тенденции. На фоне климатических изменений сокращение ледников остается одним из главных факторов риска для сельского хозяйства региона.

Поливный сезон проходит в штатном режиме

Для прохождения нынешнего поливного сезона Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией утвержден лимит специального водопользования в объеме 1,48 млрд кубометров воды.

На сегодняшний день филиал РГП «Казводхоз» заключил 7690 договоров на подачу 883 млн кубометров воды для орошения 116 тысяч гектаров сельхозугодий. Это свидетельствует о том, что основной объем водных ресурсов уже распределен между сельхозтоваропроизводителями, а полив проводится в плановом режиме.

Впервые оформление договоров полностью переведено в цифровой формат. Вместо бумажного документооборота внедрена биллинговая система, позволяющая аграриям дистанционно заключать договоры, подписывать документы и контролировать объемы выделенной воды через компьютер или смартфон.

Ранее аналогичная система была внедрена и в других регионах страны, что позволило сделать учет поливной воды более прозрачным и значительно сократить время оформления документов.

Главная проблема — не только объем воды, но и ее потери

Даже при достаточных запасах воды одной из наиболее актуальных проблем остается ее транспортировка к сельхозугодьям.

На балансе филиала Казводхоза находятся четыре водохранилища, 13 гидроузлов, три плотины, а также магистральные, распределительные и коллекторно-дренажные сети общей протяженностью 4569 километров.

При этом около 2,8 тысячи километров оросительной сети по-прежнему составляют земляные каналы. Именно на таких участках происходят основные потери воды из-за фильтрации в грунт и естественного испарения, особенно в условиях высоких летних температур.

Именно поэтому сегодня модернизация оросительной инфраструктуры становится одной из ключевых задач региона.

В настоящее время продолжается реконструкция крупных оросительных систем в Аксуском и Коксуском районах. Первый этап проекта в Коксуском районе и работы в Аксуском районе планируется завершить уже в этом году, второй этап — в 2027 году. В дальнейшем модернизация затронет и Алакольский район.

По словам самих фермеров, следующим шагом должно стать поэтапное бетонирование каналов. Это позволит значительно сократить потери воды при транспортировке, сохранить влагу и повысить эффективность всей оросительной системы.

Фермеры переходят на водосберегающие технологии

Параллельно сами сельхозпроизводители постепенно меняют подходы к поливу.

Одним из примеров стало крестьянское хозяйство «Асыл Мұра», где уже третий год применяют полиэтиленовые рукава для подачи воды непосредственно к растениям. Такая технология предотвращает размывание почвы и позволяет значительно сократить потери воды.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

По словам руководителя хозяйства Айдына Ускенбаева, переход на новую систему был продиктован сразу несколькими причинами.

— Во-первых, это экономия воды. Во-вторых, не происходит смыва почвы. В-третьих, значительно выросла производительность труда. Если раньше один работник обслуживал 40-50 гектаров, то сегодня спокойно поливает 80-90 гектаров. Использование полиэтиленовых рукавов — это промежуточный этап. В будущем мы все равно перейдем на капельное и дождевальное орошение, — рассказал фермер.

Хозяйство выращивает сою, кукурузу и зерновые культуры почти на 400 гектарах. Благодаря новой технологии расход воды сократился почти вдвое, а урожайность сои выросла с 1,5 до 3-3,5 тонны с гектара. В перспективе современными системами полива планируется охватить до 95% посевных площадей.

Государство компенсирует до 80% затрат

Развитие водосберегающих технологий стимулируется и мерами государственной поддержки.

Как сообщил заместитель руководителя Управления сельского хозяйства области Жетысу Бахтияр Шампиков, сегодня аграрии могут компенсировать значительную часть расходов на внедрение современных систем орошения.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

— В рамках трансфертов общего характера государство субсидирует 50 процентов затрат. Кроме того, за счет местного бюджета дополнительно может возмещаться еще 30 процентов. В общей сложности крестьянским хозяйствам компенсируется до 80 процентов расходов на внедрение водосберегающих технологий, — отметил он.

По мнению специалистов, сочетание государственной поддержки, цифрового учета воды, реконструкции оросительных сетей и внедрения современных технологий полива позволит значительно повысить эффективность использования водных ресурсов.

Вызов будущего

Сегодняшний поливной сезон в области Жетысу проходит без признаков дефицита воды. Более высокая водность рек по сравнению с прошлым годом позволяет обеспечить потребности аграриев в полном объеме.

Однако специалисты подчеркивают: благоприятная ситуация одного сезона не отменяет долгосрочных климатических рисков. Сокращение ледников, повышение температуры воздуха и рост нагрузки на водные ресурсы требуют комплексного подхода — от модернизации гидротехнических сооружений и сокращения потерь воды в каналах до широкого внедрения водосберегающих технологий.

Именно поэтому главным показателем устойчивости сельского хозяйства региона в ближайшие годы станет уже не столько объем воды в реках, сколько способность использовать каждый кубометр максимально эффективно.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов назвал причины отсутствия поливной воды у части фермеров Туркестанской области.