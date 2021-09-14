Лечебно-оздоровительный комплекс построят в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ -В селе Саналы города Арыси будет построен современный лечебно-оздоровительный комплекс. Об этом стало известно в ходе встречи акима города Арыси Гульжан Курманбековой с руководителем группы компаний ТОО «Verum» и руководителями благотворительных фондов «Ізгілік» и «Жәрбабыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Стороны обсудили вопросы сохранения здоровья нации, планы и проекты, которые должны быть реализованы этом направлении.

В Послании Главы государства отмечено, что необходимо привлекать инвесторов в сферу медицины, начать осваивать передовые технологии и новые исследовательские работы. В рамках реализации Послания Президента народу Казахстана в городе Арыси оказывается всесторонняя поддержка предпринимателям, которые намерены внести свой вклад в активизацию медицинской деятельности на местах. Аким Арыси поручила руководителям городского земельного отдела и архитектурно-строительного отдела оказать содействие на должном уровне. Также руководитель отдела предпринимательства отметил, что при необходимости нужно максимально поддержать инвесторов в получении кредитов.

«В Послании Касым-Жомарта Токаева отмечено, что нужно вкладывать значительные средства в медицинскую сферу. Известно, что эти средства должны быть направлены на инфраструктуру, подготовку специалистов и лекарственное обеспечение населения. В целом, в клинике наряду с этими услугами, мы будем обеспечивать наших граждан лечебно-оздоровительными мероприятиями», – сказал генеральный директор Группы компаний ТОО «Verum» Алишер Есмагамбетов.

Общая площадь нового лечебного центра составит 1,5 тысячи квадратных метров. В медицинском лечебно-оздоровительном комплексе будут установлены новейшее медицинское оборудование и компьютерная томография.