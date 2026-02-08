РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:18, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Лебеди из Красной книги остались на зимовку на озере Караколь

    На озере Караколь, расположенном в 10 километрах от Актау, зимуют более 200 лебедей. Среди них есть и лебедь-кликун, занесённый в Красную книгу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лебеди из Красной книги остались на зимовку на озере Караколь
    Фото: Адильбек Козыбаков

    Недавно на озере Караколь прошел 60-й Международный зимний учёт водоплавающих и околоводных птиц.

    По его итогам на озере насчитали около 200 лебедей-шипунов, порядка 150 лысух, около 100 серебристых чаек, почти 50 крякв и около 20 чирков.

    Лебеди из Красной книги остались на зимовку на озере Караколь
    Фото: Адильбек Козыбаков

    Кроме того, зафиксированы 7 лебедей-кликунов, 3 серых журавля, 2 орлана-белохвоста и 1 серая цапля.

    — Во время учёта были отмечены и редкие виды птиц. В частности, лебедь-кликун и орлан-белохвост занесены в Красную книгу Казахстана и требуют особой охраны, — сообщил председатель регионального экологического совета ECOJER Адильбек Козыбаков.

    Лебеди из Красной книги остались на зимовку на озере Караколь
    Фото: Адильбек Козыбаков
    Лебеди из Красной книги остались на зимовку на озере Караколь
    Фото: Адильбек Козыбаков

    Учёт проводился волонтёрским клубом «Эколидер» и активистами отряда «Хранители Караколя» под руководством координатора по экологии Назарбаев интеллектуальной школы Актау Бакытгуль Омирханкызы, а также при участии сотрудников Устюртского государственного природного заповедника.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Актау были спасены два ослабевших лебедя.

    Теги:
    Птицы Регионы Казахстана Озеро Актау Красная книга Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
