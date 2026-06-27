Лауреатов общественной премии «Жан Шуақ» наградили в Астане

В Астане прошла XIX церемония вручения общественной премии «Жан Шуақ», организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии «Әділет». За почти 20 лет премия стала известной общественной площадкой, которая объединяет людей, продвигающих идеи инклюзии, уважения к человеческому достоинству и равных возможностей, передает Kazinform.

Открывая церемонию, председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай отметил, что сегодня «Жан Шуақ» — это не только признание заслуг лауреатов, но и важная площадка для общественного диалога о развитии инклюзивного общества.

Фото: партия «Әділет»

— Сегодня мы чествуем людей разных профессий и судеб. Вас объединяет одно — умение добиваться результата и оставаться верными своим целям. Своим трудом и ответственностью вы делаете нашу жизнь лучше. На вас равняются. Искренне благодарю каждого из вас за вклад и за тот пример, который вы подаете другим, — сказал Айбек Дадебай.

Фото: партия «Әділет»

В этом году лауреатами премии стали победители и призеры международных спортивных соревнований, общественные деятели, предприниматели, представители культуры и сферы информационных технологий.

Фото: партия «Әділет»

Среди обладателей премии — чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года Ербол Хамитов, бронзовый призер Паралимпийских игр 2024 года Дастан Мукашбеков, основатель школы робототехники Future-IT Дамир Нуркежанов, IT-специалист и паралимпийская спортсменка Айсулу Сулейменова, музыкант Кенжебек Нурдолдай и предприниматель Динара Куджулова.

Фото: партия «Әділет»

Международными лауреатами стали японская скрипачка Манами Ито, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса, и российский параальпинист Рустам Набиев — первый в мире человек, покоривший Эльбрус и Эверест исключительно на руках. От имени лауреатов выступил чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года Ербол Хамитов.

Фото: партия «Әділет»

— Искренняя поддержка, человеческое участие и уважение друг к другу помогают людям поверить в себя и двигаться дальше. Именно это делает наше общество сильнее, — отметил он.

Фото: партия «Әділет»

Говоря о значении подобных инициатив, Айбек Дадебай подчеркнул, что для партии «Әділет» развитие инклюзивного общества является практическим воплощением принципов новой Конституции.

Фото: партия «Әділет»

Он напомнил слова Главы государства о том, что «принцип Справедливости красной линией проходит сквозь всё содержание новой Конституции, а сама Конституция является главным документом Справедливого Казахстана», подчеркнув, что задача партии — последовательно воплощать эти принципы в конкретные решения и общественные инициативы. Особое внимание

Фото: партия «Әділет»

Председатель партии уделил вопросам защиты человеческого достоинства и создания равных возможностей.

Фото: партия «Әділет»

— Для партии «Әділет» создание равных возможностей — одна из ключевых ценностей. Эта тема близка мне лично, поэтому я хорошо понимаю, насколько важно строить общество, в котором никто не остается без внимания. Сегодняшние лауреаты своим примером доказывают: инклюзия — это не только поддержка людей с особыми потребностями. Это создание условий, при которых каждый человек может раскрыть свой потенциал, реализовать свои способности и полноценно участвовать в жизни общества. Именно на таких принципах строится Справедливый Казахстан, — подчеркнул Айбек Дадебай.

Фото: партия «Әділет»

Отмечается, что поддержка таких общественных инициатив остается одним из важных направлений работы партии «Әділет» по продвижению принципов справедливости и равных возможностей.