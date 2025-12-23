РУ
    12:12, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Латвия продлевает усиленный режим охраны границы с Беларусью

    Латвийский кабмин принял решение продлить режим усиленного пограничного контроля на границе с Беларусью еще на полгода, передает агентство Kazinform со ссылкой на БелТА

    Фото: Fakti.bg

    Данный режим действует с 2023 года и неоднократно продлевался. На этот раз правительство продлило действие режима усиленного погранконтроля до 30 июня 2026 года.

    — Это предусмотрено решением правительства от понедельника, 22 декабря. В настоящее время данный режим действует до 31 декабря текущего года, — говорится в сообщении.

    Решение было принято по соображениям безопасности и в связи с продолжающимися попытками незаконного пересечения границы.

    Министерство внутренних дел Латвии объявило, что с начала года было предотвращено более 12 000 попыток нелегального въезда мигрантов из Беларуси. 

    Кроме того, к концу 2026 года планируется дополнительное оснащение границы технической инфраструктурой для наблюдения и контроля.

    Латвия имеет сухопутную границу с Беларусью протяженностью около 172 километров.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БелТА. 

    Ранее другая прибалтийская страна Литва закрыла пункты пропуска с Беларусью. 

    В начале декабря Литва объявила режим ЧС из-за воздушных шаров с контрабандой из Беларуси. 

