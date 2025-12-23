Латвия продлевает усиленный режим охраны границы с Беларусью

Данный режим действует с 2023 года и неоднократно продлевался. На этот раз правительство продлило действие режима усиленного погранконтроля до 30 июня 2026 года.

— Это предусмотрено решением правительства от понедельника, 22 декабря. В настоящее время данный режим действует до 31 декабря текущего года, — говорится в сообщении.

Решение было принято по соображениям безопасности и в связи с продолжающимися попытками незаконного пересечения границы.

Министерство внутренних дел Латвии объявило, что с начала года было предотвращено более 12 000 попыток нелегального въезда мигрантов из Беларуси.

Кроме того, к концу 2026 года планируется дополнительное оснащение границы технической инфраструктурой для наблюдения и контроля.

Латвия имеет сухопутную границу с Беларусью протяженностью около 172 километров.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БелТА.

Ранее другая прибалтийская страна Литва закрыла пункты пропуска с Беларусью.

В начале декабря Литва объявила режим ЧС из-за воздушных шаров с контрабандой из Беларуси.