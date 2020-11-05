Лабораторию по выпуску ПЦР-тестов могут построить инвесторы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарубежные инвесторы могут построить в столице лабораторию по выпуску ПЦР-тестов на COVID-19 и диагностический центр на выявление и лечение различного рода инфекционных заболеваний, передает МИА «Казинформ».

«На постоянной основе проводим работы по привлечению частных инвестиций в развитие города. Сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Швейцарской Конфедерации Алибеком Бакаевым обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах», - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в Instagram.

По его словам, инвесторы проявили заинтересованность в сотрудничестве по вопросам строительства в столице лаборатории по выпуску ПЦР-тестов на COVID-19, диагностического центра на выявление и лечение различного рода инфекционных заболеваний.

«Кроме того, также обсудили развитие ряда направлений в рамках проекта Smart City. Вопросы взяли в проработку», - проинформировал А.Кульгинов.