Лабораторию по разработке и внедрению робототехнических технологий откроют в Алматы

Как отметили в акимате, по итогам переговоров стороны подписали меморандум о запуске в Алматы совместной лаборатории робототехники, которая станет центром развития технологий мобильной робототехники, автономной навигации и искусственного интеллекта. Проект будет реализован при поддержке акимата города Алматы в сотрудничестве с Freedom Holding Corp., выступающей стратегическим партнером инициативы.

Компания Unitree Robotics занимает лидирующие позиции на глобальном рынке робототехнического оборудования, входя в тройку крупнейших производителей мобильных и многофункциональных роботов. На долю компании приходится около 62% мирового рынка четвероногих роботов и более 75% в Азии.

Дархан Сатыбалды отметил, что создание лаборатории станет важным шагом в формировании инновационной экосистемы мегаполиса и привлечении инвестиций в сферу высоких технологий.

Сооснователь и исполнительный директор Unitree Robotics Чэнь Ли выразил готовность компании активно участвовать в развитии робототехники в Казахстане.

— Создание совместной лаборатории в Алматы станет важным шагом в реализации стратегии цифровизации города, укреплении кадрового и технологического потенциала, а также привлечении высокотехнологичных инвестиций в экономику города, — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что аким Алматы предложил китайской корпорации площадку для размещения производства.