РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:07, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лабораторию по разработке и внедрению робототехнических технологий откроют в Алматы

    В рамках визита делегации акимата Алматы в Китайскую Народную Республику состоялась встреча акима города Дархана Сатыбалды с руководством компании Unitree Robotics — одного из мировых лидеров в области робототехники, передает Kazinform. 

    Лабораторию по разработке и внедрению робототехнических технологий откроют в Алмате
    Фото: акимат города Алматы

    Как отметили в акимате, по итогам переговоров стороны подписали меморандум о запуске в Алматы совместной лаборатории робототехники, которая станет центром развития технологий мобильной робототехники, автономной навигации и искусственного интеллекта. Проект будет реализован при поддержке акимата города Алматы в сотрудничестве с Freedom Holding Corp., выступающей стратегическим партнером инициативы.

    Компания Unitree Robotics занимает лидирующие позиции на глобальном рынке робототехнического оборудования, входя в тройку крупнейших производителей мобильных и многофункциональных роботов. На долю компании приходится около 62% мирового рынка четвероногих роботов и более 75% в Азии.

    Дархан Сатыбалды отметил, что создание лаборатории станет важным шагом в формировании инновационной экосистемы мегаполиса и привлечении инвестиций в сферу высоких технологий.

    Сооснователь и исполнительный директор Unitree Robotics Чэнь Ли выразил готовность компании активно участвовать в развитии робототехники в Казахстане.

    — Создание совместной лаборатории в Алматы станет важным шагом в реализации стратегии цифровизации города, укреплении кадрового и технологического потенциала, а также привлечении высокотехнологичных инвестиций в экономику города, — отмечено в сообщении. 

    Ранее сообщалось о том, что аким Алматы предложил китайской корпорации площадку для размещения производства. 

    Теги:
    Технологии Дархан Сатыбалды Робототехника Алматы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают