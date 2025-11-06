Аким Алматы предложил китайской корпорации площадку для размещения производства

В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с производственно-деловым комплексом корпорации Yuexing Group, одной из крупнейших многоотраслевых компаний Китая, основанной в 1988 году в Шанхае.

Фото: акимат Алматы

Yuexing Group входит в число ведущих частных компаний Китая и является одним из крупнейших участников национального рынка. Более чем за 35 лет компания сформировала диверсифицированную структуру бизнеса, объединяющую мебельную индустрию, розничную торговлю, девелопмент, гостиничный бизнес и другие направления.

Фото: акимат Алматы

В ходе встречи Дархан Сатыбалды отметил высокий потенциал сотрудничества и возможности реализации масштабных проектов корпорации в Алматы.

— В Алматы есть Индустриальная зона, где мы можем предоставить всю необходимую инфраструктуру для размещения производства. Наш город может стать воротами для выхода вашей компании на рынок Евразийского экономического союза, — подчеркнул аким Алматы.

По итогам переговоров состоялось подписание предварительного соглашения между акиматом города Алматы и корпорацией Yuexing Group в сфере строительства.

