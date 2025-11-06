РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:57, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Аким Алматы предложил китайской корпорации площадку для размещения производства

    Дархан Сатыбалды посетил Китай с рабочей поездкой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    Аким Алматы предложил китайской корпорации площадку для размещения производства
    Фото: акимат Алматы

    В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с производственно-деловым комплексом корпорации Yuexing Group, одной из крупнейших многоотраслевых компаний Китая, основанной в 1988 году в Шанхае.

    Аким Алматы предложил китайской корпорации площадку для размещения производства
    Фото: акимат Алматы

    Yuexing Group входит в число ведущих частных компаний Китая и является одним из крупнейших участников национального рынка. Более чем за 35 лет компания сформировала диверсифицированную структуру бизнеса, объединяющую мебельную индустрию, розничную торговлю, девелопмент, гостиничный бизнес и другие направления.

    Аким Алматы предложил китайской корпорации площадку для размещения производства
    Фото: акимат Алматы

    В ходе встречи Дархан Сатыбалды отметил высокий потенциал сотрудничества и возможности реализации масштабных проектов корпорации в Алматы.

    — В Алматы есть Индустриальная зона, где мы можем предоставить всю необходимую инфраструктуру для размещения производства. Наш город может стать воротами для выхода вашей компании на рынок Евразийского экономического союза, — подчеркнул аким Алматы.

    По итогам переговоров состоялось подписание предварительного соглашения между акиматом города Алматы и корпорацией Yuexing Group в сфере строительства.

    Напомним, ранее аким Алматы посетил новый спорткомплекс и Национальную библиотеку.

    Теги:
    Китай Производство Алматы
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают