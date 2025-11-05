РУ
    17:17, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Аким Алматы посетил новый спорткомплекс и Национальную библиотеку

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды с рабочей поездкой посетил спортивный комплекс CHAMP1ON и Национальную библиотеку Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    Аким Алматы посетил новый спорткомплекс и Национальную библиотеку
    Фото: акимат Алматы

    В современном спорткомплексе созданы все условия для занятий плаванием, баскетболом, фитнесом и триатлоном. Здесь сформированы сборные команды, которые насчитывают более 50 профессиональных атлетов. За последние годы спортсмены центра завоевали более 90 медалей на городских, республиканских и международных соревнованиях, подготовлены десять кандидатов в мастера спорта, а три спортсмена входят в национальную сборную Казахстана по триатлону.

    Аким Алматы посетил новый спорткомплекс и Национальную библиотеку
    Фото: акимат Алматы

    На базе комплекса также реализуется благотворительный проект MY WIN, в котором приняли участие свыше 3 тысяч детей и подростков, получивших возможность заниматься спортом и раскрывать свой потенциал.

    Национальная библиотека является крупнейшим культурным и научным центром страны, история которого ведет начало с 1910 года. Здесь сохраняется национальное книжное наследие, внедряются цифровые сервисы и создаются новые возможности для образования и культурного развития горожан.

    — Важно, чтобы в каждом районе города у жителей, особенно у молодежи, были современные и доступные спортивные и культурные пространства. Развитие спортивной инфраструктуры, а также поддержка учреждений культуры, таких как Национальная библиотека, создают основу для формирования активного, образованного и сильного поколения, — отметил Дархан Сатыбалды.

    Аким Алматы посетил новый спорткомплекс и Национальную библиотеку
    Фото: акимат Алматы

    Глава города поручил профильным управлениям продолжить развитие спортивных, культурных и досуговых пространств, создавая комфортные условия для самореализации, отдыха и активной жизни алматинцев.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы сохранят природный облик рощи Баума при благоустройстве территории.

    Теги:
    Спорт Дархан Сатыбалды Алматы
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
