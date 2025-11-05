В Алматы сохранят природный облик рощи Баума при благоустройстве территории

Главная цель проекта — сохранить природный облик территории, укрепить зеленый фонд и создать безопасные условия для отдыха жителей, минимально вмешиваясь в экосистему лесного массива. О том, как идет благоустройство рассказали на пресс-конференции региональной службы коммуникаций Алматы представители профильных управлений и ведомств.

Роща Баума является особо охраняемой природной территорией. Здесь произрастают 104 429 деревьев и 5 081 кустарник, относящиеся к государственному лесному фонду. Все работы ведутся строго в соответствии с природоохранными требованиями и научными рекомендациями профильных институтов.

— Целью проекта благоустройства территории рощи имени Баума является в первую очередь возрождение статуса, как рощи и главного природного объекта города, чтобы стимулировать эко осознанность наших жителей путем минимального вмешательства в природную естественную среду. И в первую очередь это делается для создания комфортных и безопасных условий для людей. Вам известно, что сейчас территория рощи находится в заброшенном состоянии. Там нет освещения и видеонаблюдения. Все это скоро появится. Проект полностью реализуется за счет частных средств. Средства из местного бюджета на благоустройство не потрачены, — отметил руководитель Управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов.

Проект благоустройства не предусматривает вырубку деревьев. Санитарная очистка касается только аварийных, погибающих и опасных деревьев и проводится по заключениям лесопатологов. Одновременно реализуется программа обновления зеленого фонда: с 2023 года высажено свыше 2 тыс. молодых деревьев, а в рамках благоустройства будет добавлено ещё 1000 новых деревьев.

— Все работы на сегодняшний день по благоустройству территории рощи Баума ведутся без вмешательство в рельеф и корневую систему. Мы очень бережно относимся к корневой системе. В связи с этим даже было принято решение об отказе от цементно-бетонных изделий, использования поребриков и бордюров, чтобы не навредить корневой системе. В рамках работ по благоустройству территории рощи Баума, которое выполняет Управление развития общественных пространств, ни одно дерево не будет вырублено. И не было вырублено по сей день. Более того, в рамках нашего проекта по благоустройству будет высажено более тысячи деревьев, — подчеркнул Батырхан Сулейменов.

В ночь с 25 на 26 октября сотрудники парка «Медеу» выявили незаконную порубку пяти деревьев (клён и акация), а также подпил одиннадцати деревьев (вяз мелколистный). На месте обнаружены две ручные пилы и одна бензопила. По состоянию на 24 октября указанные повреждения отсутствовали. Дежурный инспектор парка подал заявление в природоохранную полицию.

Кроме того, 25 октября был зафиксирован поджог одного дерева, который был оперативно ликвидирован сотрудниками подрядной компании «СК Барлас Курылыс».

Спонсор и подрядчик не осуществляли никаких работ, связанных с рубкой деревьев, и подали собственное заявление в природоохранную полицию. Подрядная организация установку малых архитектурных форм производит исключительно в местах, свободных от зелёных насаждений.

В целях предотвращения подобных нарушений на территории рощи будет усилено патрулирование, установлены дополнительные камеры. Для профилактической работы с жителями и выявления причастных лиц таже будет привлечен участковый инспектор полиции.

Благоустройство территории направлено на восстановление природной экосистемы, повышение безопасности и создание комфортных условий для прогулок и отдыха. Работы проводятся преимущественно вручную, без тяжёлой техники и бетонных покрытий в лесной части.

На территории появятся безопасные экотропы, зоны тихого отдыха, детские площадки, освещение, камеры видеонаблюдения и пункты полиции. Особое внимание уделено восстановлению естественной дренажной системы: арыки прокладываются для защиты деревьев от заболачивания, а не для строительных нужд.

Также предусмотрена установка 78 камер с обзором 360.

Все решения принимаются на основании научных исследований Казахского национального аграрного исследовательского университета и Лесного научно-инновационного института. Проект финансируется за счет спонсорских средств, а посадка деревьев — при поддержке волонтеров и спонсоров.

Работы начались осенью 2025 года и будут завершены в мае 2026 года. Регулярный мониторинг состояния рощи осуществляется сотрудниками парка «Медеу».

В акимате отметили, что роща Баума останется природной территорией.