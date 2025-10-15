Лабораторию ИИ создадут на базе одного из колледжей в Астане

Инициатором реализации проекта выступила одна из ведущих китайских компаний.

Об этом в интервью программе «Бүгін LIVE» сообщил директор Высшего колледжа APEC PetroTechnic Асылбек Нурмышев.

— В городе Актау прошел студенческий чемпионат TurkSkills с участием шести стран. Во время мероприятия генеральный директор китайской компании господин Ли Ху ознакомился с представленными нами проектами на выставке и проявил к ним живой интерес. После завершения чемпионата он посетил наш колледж APEC PetroTechnic, где детально изучил нашу материально-техническую базу. Главная особенность нашего учебного заведения заключается в том, что подготовка специалистов в нефтегазовой отрасли ведется исключительно на английском языке. Господин Ли Ху был приятно удивлен тем, что как преподаватели, так и студенты свободно владеют английским языком. Именно тогда с его стороны прозвучало предложение о создании лаборатории международного уровня, — рассказал гость студии.

Директор колледжа также особо подчеркнул значение первой в Казахстане лаборатории искусственного интеллекта в системе технического и профессионального образования.

— До настоящего времени в системе технического и профессионального образования нашей страны подобного центра не существовало. Создание данной лаборатории откроет новые возможности для повышения квалификации студентов, выведет их профессиональную подготовку на качественно новый уровень. Здесь будет вестись обучение управлению производственными процессами в таких сферах, как информационные технологии, автоматизация и системы управления — с применением технологий искусственного интеллекта, — отметил Асылбек Нурмышев..

Кроме того, по его словам, в сотрудничестве с некоммерческим акционерным обществом TALAP на базе этого центра будет реализована программа повышения квалификации преподавателей технического и профессионального образования. Это также предоставит широкие возможности и для самих педагогов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширяется финансовая автономия колледжей за счет диверсификации источников финансирования.