    03:05, 15 Октябрь 2025 | GMT +5

    Лаборатория искусственного интеллекта откроется в казахстанском колледже

    Лаборатория искусственного интеллекта (AI) откроется в Талдыкорганском высшем политехническом колледже, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    искусственный интеллект
    Фото: freepik

    Договоренность об открытии лабораторий искусственного интеллекта (AI) и внедрении новой специальности «Искусственный интеллект» в Талдыкорганском высшем политехническом колледже была достигнута на встрече казахстанских колледжей и китайского учебного заведения Zhejiang College of Security Technology.

    Участники встречи обсудили расширение сотрудничества в сфере цифрового образования, обмена опытом по современным технологиям и развитие совместных проектов.

    — В рамках этого сотрудничества будут запущены программы академической мобильности, расширены возможности прохождения практики и обмена для студентов и преподавателей. Также планируется реализация совместных образовательных и научных проектов, — отметила заместитель директора Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Акзира Касымова.

    Особое внимание будет уделено повышению квалификации преподавателей, развитию компетенций в области искусственного интеллекта и внедрению международных образовательных стандартов.

    Это партнерство укрепит образовательные связи между Казахстаном и Китаем, даст импульс новым профессиональным возможностям и обучению для студентов двух стран, уверены в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Астане на базе Высшего колледжа APEC PetroTechnic также планируется создание современной лаборатории искусственного интеллекта. 

    Асель Елюбаева
