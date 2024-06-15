Лабиринт под аэропортом: на Крите найдено загадочное сооружение

Постройка, напоминающая лабиринт, обнаружена на Крите, где идет строительство нового аэропорта. Ей не менее четырех тысяч лет. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

На месте, предназначенном для возведения радиолокационной станции строящегося аэропорта на Крите, найдено большое лабиринтное сооружение площадью 1800 квадратных метров. По оценкам археологов, оно возведено более четырех тысяч лет назад. Ученые пытаются определить назначение лабиринта.

— Возможно, он периодически использовался для проведения ритуальных церемоний с употреблением пищи, вина и подношений, — сообщается в заявлении министерства культуры Греции.

Эксперты уточнили, что сооружение является «уникальной и чрезвычайно интересной находкой, относящейся к минойской цивилизации Крита„, известной своими роскошными дворцами, ярким искусством и загадочной системой письма.

Это не первая подобная находка на территории будущего аэропорта. По данным властей, в ходе работ там обнаружено не менее 35 археологических объектов.

Лабиринт с костями

Руины найденного лабиринтного здания напоминают сверху огромное автомобильное колесо. Обрамленное восемью ступенчатыми каменными стенами высотой до 1,7 метра, внутреннее пространство разделено на небольшие помещения, перетекающие одно в другое. При раскопках внутри лабиринта обнаружено большое количество костей животных — факт, который позволяет предположить его ритуальное назначение.

— Размеры, архитектурная планировка и тщательность этого строительства требовали значительных трудозатрат, специальных знаний и надежного централизованного управления, — говорится в заявлении министерства культуры Греции.

Власти уточнили, что после небольшой паузы продолжат работы над будущим аэропортом, открытие которого запланировано на 2027 год. Строящаяся воздушная гавань призвана заменить второй по величине хаб Греции в Ираклионе и рассчитана на обслуживание до 18 миллионов путешественников в год.