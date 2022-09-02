Льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых - это большая поддержка - депутат маслихата

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Алматы Асия Аканова поддержала Послание Главы государства. Она заявила, что вопросы здравоохранения и образования для страны остаются главными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отрадно, что сегодняшнее Послание Главы государства наполнено первостепенными вопросами социального блока. Системные изменения коснутся и системы здравоохранения. К примеру, по потребности наших жителей будут внесены изменения в медицинское страхование. Кроме того, Президент заявил, что нужно последовательно совершенствовать систему подготовки врачей. Сейчас для того, чтобы медицинские кадры были качественными, стоит вопрос о доступности учебной литературы. Будучи доцентом кафедры клинических дисциплин при университете, меня очень порадовал этот момент, потому что мы должны обеспечить наших ребят достойными знаниями», - сказала Асия Аканова.

Депутат также остановилась на вопросах в сфере образования.

«Предоставление льготного кредитования на обучение под 2-3% годовых - это большая поддержка для малообеспеченных и многодетных семей, социально уязвимых слоев населения. Считаю, что для молодежи - это путевка во взрослую жизнь», - добавила она.

Спикер также напомнила, что депутаты вместе с общественностью проверяли студенческие общежития в Алматы и готовность вузов к новому учебному году.

«Сегодня Глава государства отметил, что вопрос обеспечения студентов общежитиями остается острым, и порекомендовал активное взаимодействие между государством и образовательными организациями, в том числе внедрение принципа государственно-частного партнерства (ГЧП) и так далее. Да, действительно нехватка общежитий - это проблемный момент. С учетом того, что средняя стоимость комнаты в общежитии была 7,5-10 тыс. тенге в некоторых вузах, ситуация требует системного рассмотрения. Ответственность здесь также ложится на сами вузы, они должны проявлять готовность. Сегодня Касым-Жомарт Токаев отметил, что инфраструктура вузов должна быть готова к потоку студентов. Сейчас идет очень большой поток, однако администрация вузов в погоне за количеством студентов не задумывается о том, скольким ребятам они могут обеспечить бытовые условия», - заметила депутат.

С полным текстом Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можно ознакомиться по ссылке.