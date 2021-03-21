Льготное жилье для очередников построят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат города Нур-Султана совместно со строительными компаниями и «Отбасы банком» подписали меморандум о строительстве льготного доступного жилья для очередников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жилищный вопрос - приоритетное для нас направление. Совместно с крупными ведущими строительными компаниями и «Отбасы банком» (Жилстройсбербанком) подписали меморандум о строительстве льготного доступного жилья. К примеру, в числе строительных компаний такие, как Bazis-A, BI-group, G-park, НАК и так далее.

Данное соглашение позволит по фиксированной цене построить свыше 8 тысяч льготных квартир, это более 500 тысяч квадратных метров жилья! В строительство доступного социального жилья будет инвестировано свыше 160 млрд тенге», - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

Аким отметил, что жилье будет рассчитано для очередников, у которых есть счета в «Отбасы банке».

«Подписанный меморандум позволит выполнить сразу несколько задач: построить больше льготных квартир и тем самым сократить количество очередников, стимулировать строительную отрасль за счет инвестиций, создать дополнительные рабочие места», - добавил аким.

Алтай Кульгинов напомнил, что акимат по поручению Главы государства работает над увеличением объема строительства доступного льготного жилья.

«К примеру, если в 2018 году построили 1100 соцквартир, в 2019 году – 2900 льготных квартир, то в 2020 году - свыше 7 тысяч социальных квартир. В текущем году планируем увеличить цифру до 10 тысяч льготных социальных квартир», - проинформировал аким.