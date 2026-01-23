Квоту рабочих мест для лиц с инвалидностью увеличили в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе анализа выявлены существенные нарушения при реализации мер по их трудоустройству лиц с инвалидностью.

Законодательством предусмотрено право лиц с инвалидностью на трудоустройство в рамках квоты рабочих мест, устанавливаемой местными исполнительными органами на основе анализа потребностей рынка труда и численности трудоспособных граждан с инвалидностью.

Вместе с тем установлено, что по Акмолинской области в целом, несмотря на наличие значительного количества трудоспособных лиц с инвалидностью и сохраняющийся кадровый дефицит, местными исполнительными органами ранее было предусмотрено всего 34 квотных рабочих места, что не соответствовало требованиям законодательства и фактической ситуации на рынке труда.

Отсутствие системной и обоснованной работы по установлению и реализации квот привело к нарушению законных прав лиц с инвалидностью, а также подрыву ключевых приоритетов государственной социальной политики, направленной на обеспечение равных возможностей и интеграцию социально уязвимых категорий граждан в рынок труда.

По акту прокурорского надзора квота рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью на 2026 год увеличена до 117.

Как сообщалось ранее, сеть социальных учреждений для инвалидов и пожилых расширяют в Казахстане.