Квоту на экспорт пшеницы и муки намерены продлить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан рассматривает вопрос о продлении квоты на экспорт зерна и муки до 1 сентября. Срок действующей квоты заканчивается 15 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 15 июня у нас введены квоты - ограничения на экспорт пшеницы в размере 1 млн тонн и 300 тыс. тонн муки. Пока мы придерживаемся этих мер. Ограничениями могут быть пошлина или квота. Мы выбрали путь квотирования», - сказал в кулуарах заседания Правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

Он также ответил на вопрос по продлению квоты.

«Да, конечно. Квота будет продлена. 15 июня срок этой квоты заканчивается. Сейчас мы принимаем решение, анализируем. С высокой вероятностью квотирование будет продлено до 1 сентября», - заявил глава Минсельхоза.

В апреле сообщалось, что Казахстан принял решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля до 15 июня. Объем квоты составляет на пшеницу 1 млн тонн, на муку – 300 тыс. тонн.