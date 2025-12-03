Квитанции за тепло с огромными суммами напугали жителей Степногорска

Получив первые квитанции за тепло, сотни семей города Степногорска пришли в ужас. На них красовались цифры, далекие от обычной картины. К примеру, вместо привычной оплаты в 4 тысячи кто-то получил квитанцию на 16 тысяч тенге, у кого-то суммы перевалили и за 30 тысяч.

— В 82 домах вышли из строя общедомовые приборы учета тепла, вот прям массово. Только во втором микрорайоне встали сразу 8 счетчиков. Причем люди узнали об этом только в конце месяца, когда происходит очередное снятие показаний. Почему поломка обнаруживается так поздно? Почему нет постоянных обходов этих счетчиков? Почему не отлажена система оперативной замены приборов учета? Как тогда принимали дома к отопительному сезону, если полгорода оказались не готовы? Кто принимал дома? На сегодня половине города выставили счета не по счетчику, а по нормативу, не стоит удивляться росту должников в перспективе, — поделилась жительница города Наталья.

Фото: жителей

Между тем, аким города Степногорска Гайдар Касенов пояснил в разговоре с корреспондентом редакции, что аналогичная ситуация была в городе и в прошлом году.

— Это не счетчики вышли из строя, они просто должны все пройти поверку. Людей собирали, все объяснили. У тех ОСИ и КСК, которые добросовестно все сделали вовремя, проблем нет. Сейчас ТОО «Степногорск Теплотранзит» разбирается: если начисления произошли по вине Теплотранзита, то они сделают перерасчет, — пояснил аким.

Между тем, ТОО «Степногорск Теплотранзит» разъяснил горожанам, что начисление платы за отопление производится строго в соответствии с законодательством РК и утвержденными тарифами. Так, согласно Правилам пользования тепловой энергией, многоквартирные дома должны быть оборудованы приборами коммерческого учета тепловой энергии, по которым производится расчет за фактическое потребление. Если прибор учета отсутствует, расчет осуществляется по утвержденным нормативам потребления, в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя.

— Для города Степногорска норма составляет 0,0285 Гкал на 1 м², утвержденная постановлением акимата Акмолинской области. Из-за расчетов по нормативу суммы в квитанциях в таких домах выше, чем при расчёте по фактическим показаниям приборов учета, — пояснили в ведомстве.

Также тепловики сообщили, что с 8 июля 2025 года вступил в силу новый Закон РК «О теплоэнергетике», согласно которому установка, поверка, эксплуатация и обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии должны осуществляться теплотранспортирующей организацией — ТОО «Степногорск Теплотранзит». После установки приборы учета принимаются на баланс предприятия на безвозмездной основе.

— Однако на сегодняшний день работа по передаче приборов учета тепловой энергии от управляющих компаний (КСК, КСП, ПТ, ТОО и др.) не завершена. Часть организаций не передала приборы учета, а некоторые отказываются их передавать, несмотря на требования нового закона. ТОО «СТТ» планирует до конца 2025 года принять приборы учета тепловой энергии и будет нести персональную ответственность. Подчёркиваем, что ТОО «Степногорск Теплотранзит» не является инициатором повышения платы за отопление. Все тарифы утверждены государственными органами, а предприятие действует исключительно в рамках законодательства РК и заинтересовано в прозрачных и справедливых расчетах за фактически потреблённое тепло, — добавили в ведомстве.

Как пояснили нам в ТОО «Степногорск Теплотранзит», после того, как они начали проверять датчики учета тепла, чтобы взять их на баланс, оказалось, что часть из них давно не проходила поверку, другая часть была в нерабочем состоянии. Из более 300 домов нарушения были выявлены в 82. И именно жильцам этих 82 домов пришли завышенные счета не по счетчикам, а по нормативам.

На сегодняшний день организация приняла решение: перерасчеты будут сделаны только жителям 10 домов: 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-25, 4-83, 4-85, 6-44, 3-52, 9-22/2, потому как ко времени проверки ТОО «Степногорск Теплотранзит» их приборы учеты тепла уже находились на поверке.

Остальные дома уже либо сдали свои приборы на поверку, либо покупают новые. После этого оплата за тепло у них будет осуществляться вновь по счетчику.

