Квартиры за 140 баллов на ЕНТ: Миннауки высказалось о подарках от курсов подготовки

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана прокомментировали практику образовательных центров по подготовке к ЕНТ, которые обещают абитуриентам автомобили, квартиры, смартфоны и другие ценные подарки за высокие результаты тестирования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Позицию ведомства высказал министр Саясат Нурбек на брифинге в Правительстве.

— Мое личное мнение — конечно, это не совсем правильно. Понятно, что это маркетинг, это показатель для центров: если ваш ребенок подготовился у них и получил высокий балл, они используют это как рекламу. Отдельные центры создают вокруг этого большой ажиотаж. Но, с другой стороны, есть Предпринимательский кодекс. Это услуги на рынке, и законодательство достаточно жестко защищает права предпринимателей. Поэтому такой образовательный рынок существует. Если говорить о моем личном отношении, мне это, конечно, не совсем нравится. Но это рынок и маркетинг, — отметил глава ведомства.

При этом востребованность курсов и частных репетиторов, которые готовят выпускников к сдаче тестирования, министр объяснил менталитетом общества.

— Такая практика есть не только в Казахстане, а во всем мире. Родители очень сильно переживают за будущее детей, особенно в азиатских странах. У нас все-таки азиатская культура, где родители стараются дать своим детям самые лучшие шансы на обучение, — подчеркнул он.

Учитывая международный опыт, вводить запрет на репетиторскую деятельность министерство не планирует.

— Можно привести пример Китая, где репетиторская деятельность была законодательно запрещена. Но это создало огромный теневой рынок индивидуальных репетиторов и услуг по подготовке к экзаменам, — сказал Нурбек.

Министр также высказал свое мнение о том, реально ли казахстанским выпусникам школ отличиться на ЕНТ без посещения специальных курсов и репетиторов.

— Да, конечно. В прошлом году у нас были ребята, которые получили высокие баллы без репетиторов. Главное — системная подготовка, качественное школьное образование и личная мотивация ученика, — сказал он.

Ранее Саясат Нурбек прокомментировал предложение депутата перепроверять выпускников, набравших максимальные 140 баллов на ЕНТ, на академическую честность.

Напомним, с начала проведения основного ЕНТ в Казахстане его уже прошли более 80 тысяч человек. Всего на тестирование зарегистрировались более 239 тысяч человек, из которых почти 200 тысяч — выпускники текущего года.