Свыше 80 тысяч абитуриентов сдали основное ЕНТ в Казахстане

С начала проведения основного ЕНТ в Казахстане его уже прошли более 80 тысяч человек. Об этом на заседании Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, на участие в ЕНТ зарегистрировались более 239 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет и колледжей. Из них почти 200 тысяч — выпускники текущего года.

Во всех регионах созданы государственные комиссии с участием местных исполнительных органов, правоохранительных структур, вузов и управлений образования.

Единое национальное тестирование проходит с 10 мая по 10 июля.

— В этом году формат ЕНТ сохранен без изменений. Абитуриенты могут дважды пройти тестирование и участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом. После завершения тестирования участники получают не только информацию о правильных и неправильных ответах, но и полный анализ результатов. На сегодняшний день тестирование уже прошли свыше 80 тысяч человек, — сообщил Саясат Нурбек.

Учитывая высокую социальную значимость ЕНТ, министр просит акиматы и государственные органы обеспечить стабильную координацию всех необходимых мер до завершения тестирования.

Ранее Национальный центр тестирования предупредил абитуриентов об активной деятельности мошенников, использующих фейковые каналы в социальных сетях и предлагающих помощь с ответами на ЕНТ.