Мошенники обещают помочь сдать ЕНТ и получить грант — предупреждение Наццентра

Национальный центр тестирования предупредил абитуриентов об активной деятельности мошенников, использующих фейковые каналы в социальных сетях и предлагающих помощь с ответами на ЕНТ, передает Kazinform.

— В социальных сетях продолжают распространяться сообщения с предложениями «помочь сдать ЕНТ», «получить грант» или приобрести «ответы на тесты». Обращаем внимание, что подобные предложения являются мошенничеством. Призываем граждан не доверять сомнительной информации и не становиться жертвами обмана. Напоминаем, что для каждого тестируемого формируется индивидуальный вариант теста. В связи с этим распространяемые в интернете «сливы» не соответствуют реальным заданиям ЕНТ, — говорится в сообщении Наццентра.

Отмечается, что при выявлении фактов незаконного распространения тестовых материалов и деятельности подобных каналов совместно с уполномоченными органами принимаются соответствующие меры.