Мошенники обещают помочь сдать ЕНТ и получить грант — предупреждение Наццентра
Национальный центр тестирования предупредил абитуриентов об активной деятельности мошенников, использующих фейковые каналы в социальных сетях и предлагающих помощь с ответами на ЕНТ, передает Kazinform.
— В социальных сетях продолжают распространяться сообщения с предложениями «помочь сдать ЕНТ», «получить грант» или приобрести «ответы на тесты». Обращаем внимание, что подобные предложения являются мошенничеством. Призываем граждан не доверять сомнительной информации и не становиться жертвами обмана. Напоминаем, что для каждого тестируемого формируется индивидуальный вариант теста. В связи с этим распространяемые в интернете «сливы» не соответствуют реальным заданиям ЕНТ, — говорится в сообщении Наццентра.
Отмечается, что при выявлении фактов незаконного распространения тестовых материалов и деятельности подобных каналов совместно с уполномоченными органами принимаются соответствующие меры.
— Тестовые задания являются интеллектуальной собственностью Национального центра тестирования, а их незаконное распространение и публикация влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Призываем вас готовиться к ЕНТ, полагаясь исключительно на собственные знания. Давайте вместе соблюдать принципы академической честности! — добавили в Наццентре.