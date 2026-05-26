    Нужно ли перепроверять выпускников, набравших 140 баллов на ЕНТ — ответ министра

    Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал предложение депутата перепроверять выпускников, набравших максимальные 140 баллов на ЕНТ, на академическую честность, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, сегодня система проведения ЕНТ проходит в максимально жестко контролируемой среде. На входе абитуриенты проходят проверку через металлодетекторы, а в аудиториях ведется двойное видеонаблюдение — фронтальной камерой и камерой сверху.

    — Алгоритм достаточно строгий: он отслеживает тестируемого по 17-18 точкам тела ежесекундно. Если после первого этапа контроля у человека появляются какие-либо несанкционированные средства или подозрительные действия, все это фиксируется. Все записывается в режиме реального времени и хранится несколько месяцев — до истечения срока, в течение которого можно подать иск или оспорить результаты, — рассказал министр на брифинге в Правительстве.

    Он также добавил, что сотрудники Национального центра тестирования дополнительно просматривают видеоматериалы вручную. По словам министра, с технической точки зрения в систему уже внедрены все возможные меры контроля.

    — Когда появляются такие вбросы — например, недавно активно обсуждалось, что якобы в какой-то школе отключили свет и после этого кто-то набрал 140 баллов, — пока ни один такой случай не подтвердился. К сожалению, было несколько ситуаций, когда действительно отключалось электричество или происходил технический сбой. По каждому такому кейсу мы отдельно разбираемся. По каждому дню сдачи проводится отдельная оценка, — сообщил Саясат Нурбек.

    При этом, он подчеркнул, что есть абитуриенты, которые действительно набрали высокие баллы. Среди них — выпускники сельских школ, дети из семей педагогов.

    — Мне кажется, здесь важно не создавать необоснованное недоверие к детям, которые действительно хорошо подготовились и показали высокий результат. Если есть конкретные основания или подозрения — механизм проверки существует. Но просто перепроверять человека только потому, что он набрал высокий балл, наверное, неправильно, — высказался министр.

    Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что поддержка талантливых школьников является важной задачей, однако вопросы прозрачности и объективности результатов также должны оставаться в фокусе внимания.

    Данира Искакова
