    Доверяй, но проверяй: депутат о выпускниках, набравших максимальные баллы на ЕНТ

    Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал практику вручения ценных подарков школьникам, набравшим максимальные баллы на ЕНТ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

    По словам депутата, ранее в отношении учащихся, показывающих наивысшие результаты, проводился дополнительный анализ достижений.

    — Мы раньше по тем, кто получал максимальные баллы, обязательно проводили дополнительный анализ. Я надеюсь, что дополнительный анализ будет, потому что очень важно обеспечить академическую честность. Я не хочу сомневаться в знаниях этих ребят, это труд ребят, их учителей, плюс настойчивость. Но при этом доверяй, но проверяй, — сказал Аймагамбетов.

    Он отметил, что поддержка талантливых школьников является важной задачей, однако вопросы прозрачности и объективности результатов также должны оставаться в фокусе внимания.

    Ранее стало известно, что более 41 тысячи раз сдали ЕНТ за первую неделю в Казахстане.

    Адиль Саптаев
