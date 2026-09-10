Квартиры продавали по фиктивным договорам: четырех человек приговорили к тюремным срокам в Астане

В Астане четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» приговорили к 8–9 годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью на миллиарды теңге, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

Столичным департаментом АФМ в ходе следствия установлено, что вместо заключения договоров купли-продажи осужденные оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.

В офисе продаж от имени ТОО потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.

Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.

Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы.

В бухгалтерских и банковских документах ТОО «International Invest Company IIC» данные операции не отражались.

Кроме того, осужденные реализовали вторую мошенническую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.

— Действуя от имени ТОО «International Invest Company IIC», они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали. Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд теңге, а в пользу ТОО «International Invest Company» постановил взыскать 3,9 млрд теңге. Потерпевшим передано 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 млрд теңге, еще 73 объекта — добросовестным покупателям, — отметили в АФМ.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Алматы раскрыли схему онлайн-казино, через счета 16 дропперов прошло более 110 млн теңге.